Phường Ba Đình lấy ý kiến người dân về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Theo đề án, diện tích dự kiến điều chỉnh từ tỉnh Phú Thọ về Hà Nội là 4.006,38ha, gồm 2.529,38ha thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì và 1.477ha vùng đệm. Phạm vi điều chỉnh liên quan đến xã Ba Vì, xã Yên Xuân (Hà Nội) và xã Thịnh Minh, xã Lương Sơn, phường Kỳ Sơn (Phú Thọ).

Theo kế hoạch, từ ngày 22 đến hết ngày 24-10, các tổ lấy ý kiến sẽ phát phiếu đến từng hộ gia đình để đại diện hộ đánh dấu lựa chọn. Đến hết sáng 25-10, các tổ bàn giao phiếu cho bộ phận tổng hợp của UBND phường. Trong ngày 25-10, UBND phường tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến lên UBND thành phố thông qua Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm cung cấp bản đồ quy hoạch điều chỉnh và tài liệu thuyết minh chi tiết để cán bộ cơ sở có căn cứ nghiên cứu, nắm rõ nội dung đề án trước khi tuyên truyền, hướng dẫn người dân.

Các ý kiến cũng cho rằng tài liệu cần được chuyển đến các tổ dân phố theo một đầu mối thống nhất và kịp thời. Khi nắm chắc thông tin, cán bộ cơ sở mới có thể giải thích rõ những vấn đề người dân quan tâm, tránh lúng túng trong quá trình phát phiếu lấy ý kiến.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy giao các phòng chuyên môn phối hợp với các đoàn thể và tổ dân phố tăng cường tuyên truyền về nội dung đề án; tổ chức phát, thu phiếu và tổng hợp ý kiến theo đúng kế hoạch.

Ông Nguyễn Dân Huy nhấn mạnh việc cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp những nội dung người dân quan tâm sẽ góp phần bảo đảm quá trình lấy ý kiến được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.