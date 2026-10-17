Phường Ba Đình kỷ niệm ngày hóa Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ năm 2026

Nghi thức rước và tuyên đọc chúc văn, đại tế của đội tế nam quan. Ảnh: PV

Đền Quán Thánh, còn gọi là Trấn Bắc, là một trong những di tích tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội, thờ Đức Huyền Thiên Trấn Vũ, vị thần được dân gian tôn kính là người trấn giữ phương Bắc, giúp dân trừ tà, diệt yêu quái.

Theo sử liệu, đền được xây dựng vào những năm đầu thế kỷ XI. Qua nhiều triều đại, nơi đây trở thành địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng gắn bó với đời sống tinh thần của người dân Thủ đô.

Lễ hội hằng năm là dịp để nhân dân tưởng nhớ công đức Đức Thánh, gìn giữ phong tục truyền thống và giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Các nghi thức trong lễ hội gồm lễ cúng Thánh, rước vật phẩm dâng Thánh từ các địa bàn dân cư, rước và tuyên đọc chúc văn, đại tế của đội tế nam quan và dâng hương của đội nghi lễ nữ. Mỗi nghi thức đều thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của nhân dân đối với Đức Thánh Huyền Thiên Trấn Vũ.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Ba Đình tham quan các mâm lễ do các tổ dân phố chuẩn bị cho lễ hội. Ảnh: PV

Một điểm nhấn của lễ hội năm nay là không gian trưng bày nghệ thuật về hoa văn, họa tiết trang trí trong khuôn viên sân đền. Người dân và du khách có dịp tìm hiểu những đồ án mỹ thuật gắn với kiến trúc di tích, qua đó hiểu thêm về tài nghệ của các nghệ nhân xưa cũng như những quan niệm văn hóa, tín ngưỡng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Cùng với hoạt động trưng bày, phường Ba Đình ra mắt dự án số hóa hoa văn, họa tiết trang trí và chuẩn hóa hệ thống bảng, biển chỉ dẫn tại di tích. Việc ứng dụng công nghệ số nhằm lưu giữ, hệ thống hóa các giá trị mỹ thuật, kiến trúc, đồng thời giúp người dân và du khách thuận tiện hơn khi tham quan, tìm hiểu lịch sử đền Quán Thánh.

Trong khuôn khổ lễ hội, Hội thi bày mâm lễ dâng Đức Thánh đã diễn ra với sự tham gia của 18 tổ dân phố, với 18 mâm lễ, gồm 9 mâm lễ mặn và 9 mâm lễ chay. Các mâm lễ được chuẩn bị trang trọng, công phu, thể hiện lòng thành kính và sự khéo léo của người dân trong việc gìn giữ phong tục truyền thống.

Đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh trao hai giải nhất tại hội thi mâm lễ. Ảnh: PV

Hoạt động góp phần tạo không khí gắn kết trong cộng đồng, đồng thời khuyến khích các tổ dân phố tiếp tục gìn giữ những nét đẹp văn hóa tín ngưỡng của địa phương.

Thông qua lễ hội, phường Ba Đình tiếp tục giới thiệu những giá trị lịch sử, kiến trúc và tín ngưỡng của đền Quán Thánh đến nhân dân, du khách; góp phần gìn giữ di sản văn hóa Thủ đô và phát huy giá trị di tích trong đời sống hôm nay.