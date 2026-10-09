Phường Ba Đình khởi công dự án tu bổ đình Tây Luông

Đình Tây Luông vừa là nơi thờ tự, vừa là hội quán của thương nhân Hoa kiều. Ảnh: PV

Đình Tây Luông vốn là miếu cổ thờ Quan Công, còn gọi là Quan Vũ hay Quan Vân Trường, vị tướng thời Tam Quốc được người Hoa tôn kính, tượng trưng cho lòng trung nghĩa, chính trực và được coi là vị thần bảo hộ việc làm ăn, mang lại bình an cho gia đình.

Di tích từng mang các tên gọi như Quan Thánh cổ miếu, Quan Đế miếu, Tụ Bảo Long Đình, Tây Long, gắn với quá trình sinh sống, giao thương của cộng đồng người Hoa tại khu vực Thạch Khối, Hòe Nhai.

Nằm gần bến Đông Bộ Đầu, đầu mối giao thương đường thủy ở phía Đông thành Thăng Long xưa, ngôi đình vừa là nơi thờ tự, vừa là hội quán của thương nhân Hoa kiều.

Kiến trúc của ngôi đình mang phong cách truyền thống của người Hoa, gồm tiền đường, hậu đường và hai dãy nhà phía Đông, phía Tây khép kín theo lối tứ hợp viện.

Các họa tiết hồi văn, hoa mẫu đơn, hoa anh vũ, hoa chanh cùng chữ Phúc được chạm khắc trên cấu kiện kiến trúc. Di tích còn lưu giữ bức hoành phi “Hòa Phong trường đạo”, đề cao tinh thần hòa hợp.

Tháng 8-2024, đình Tây Luông được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng di tích lịch sử cấp thành phố. Tuy nhiên, nhiều hạng mục đã xuống cấp do tác động của thời tiết và quá trình sử dụng.

Quang cảnh lễ khởi công dự án. Ảnh: PV

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường Ba Đình, cho biết dự án tập trung tu bổ cổng đình, khu đại đình, hạ điện, trung điện, thượng điện, tả vu, hữu vu và các hạng mục phụ trợ; đồng thời hoàn thiện hệ thống kỹ thuật, phòng cháy, chữa cháy và hạ tầng liên quan.

Ông Lê Trí Dũng nhấn mạnh yêu cầu bảo tồn tối đa yếu tố gốc, ưu tiên gia cố những cấu kiện còn khả năng sử dụng, hạn chế thay mới. Trong quá trình thi công, nếu phát hiện hiện vật hoặc dấu tích kiến trúc ngoài hồ sơ, các đơn vị phải bảo vệ hiện trạng và báo cáo cơ quan có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình, yêu cầu các đơn vị tuân thủ hồ sơ được phê duyệt, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, sinh hoạt của người dân.

Các đại biểu làm lễ khởi công dự án. Ảnh: PV

Cùng với công tác tu bổ, phường sẽ nghiên cứu phương án phát huy giá trị di tích sau khi hoàn thành, trong đó có việc kết nối đình Tây Luông với không gian văn hóa tại số 23 Nguyễn Trung Trực, gắn bảo tồn di sản với định hướng phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương.

Việc tu bổ đình Tây Luông góp phần gìn giữ dấu tích giao lưu văn hóa giữa cộng đồng người Hoa với cư dân Thăng Long qua nhiều thế hệ, đồng thời bảo tồn một địa chỉ lịch sử, tín ngưỡng trong lòng Hà Nội.