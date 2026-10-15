Phường Ba Đình gặp mặt, tri ân các thế hệ Lực lượng vũ trang Thủ đô

Lãnh đạo phường Ba Đình tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ huy quân sự phường. Ảnh: Khánh Huy

Tại chương trình, các đại biểu xem phim tư liệu về truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô, cùng ôn lại những chiến công và sự hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh nhấn mạnh, chặng đường 80 năm được viết nên bằng lòng trung thành, ý chí kiên cường và sự hy sinh, cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Những trang sử ấy còn hiện hữu trong ký ức và cuộc đời của những người từng trực tiếp chiến đấu, phục vụ trong quân đội.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường luôn trân trọng, biết ơn những đóng góp ấy. Mỗi câu chuyện được chia sẻ là bài học về lòng yêu nước, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và tình đoàn kết quân dân, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình, độc lập.

Lãnh đạo phường Ba Đình trao quà tri ân các đồng chí nguyên là cán bộ từng công tác, cống hiến trong Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Khánh Huy

Tại chương trình, lãnh đạo phường Ba Đình đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô.

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu giữa các nhân chứng lịch sử và đại diện thế hệ trẻ. Ông Nguyễn Văn Độ, chiến sĩ phòng không trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng 12-1972, nhớ lại năm 1966, bác được biên chế vào đơn vị tên lửa, lực lượng phòng không - không quân.

Nhắc lại cuộc chiến đấu chống máy bay B-52, ông Độ cho biết, đó là những ngày tháng không thể phai mờ trong ký ức người lính. Bằng ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần chiến đấu kiên cường, bộ đội phòng không cùng quân và dân ta đã góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, bảo vệ Thủ đô và miền Bắc.

Lãnh đạo phường Ba Đình tặng Giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô. Ảnh: Khánh Huy

Câu chuyện về người lính nơi chiến trường tiếp nối bằng những hy sinh thầm lặng của hậu phương qua chia sẻ của bác Vũ Thị Nghĩa, Thượng tá Quân đội nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu. Cả hai vợ chồng bác đều công tác trong quân đội. Trong khi bác đảm nhiệm công tác văn thư, bảo mật, đòi hỏi sự cẩn trọng và trách nhiệm cao, chồng bác có những giai đoạn đi học xa nhà nhiều năm.

Theo bác Nghĩa, hậu phương vững chắc không chỉ được tạo nên từ sự chăm lo vật chất mà còn từ niềm tin, sự thấu hiểu và sẻ chia. Vợ chồng bác luôn cố gắng làm gương cho các con bằng lối sống và tinh thần trách nhiệm, để các con hiểu, tự hào về công việc của bố mẹ, biết sống tự lập và có trách nhiệm với gia đình, xã hội.

Các khách mời chia sẻ về những câu chuyện, cảm xúc của mình trong phần giao lưu. Ảnh: Khánh Huy

Đại diện thế hệ trẻ, bạn Lê Nguyễn Bình An, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Phan Đình Phùng, chia sẻ về việc cân bằng giữa học tập và công tác Đoàn. Với Bình An, đảm nhiệm vai trò cán bộ Đoàn vừa là trách nhiệm, vừa là cơ hội rèn luyện và đóng góp cho tập thể.

Lắng nghe câu chuyện của các nhân chứng, em bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh, cống hiến để đất nước có được hòa bình hôm nay. Bình An cho rằng, lòng biết ơn cần được thể hiện bằng hành động cụ thể, từ nỗ lực học tập, rèn luyện đến sống có trách nhiệm, quan tâm và giúp đỡ mọi người.