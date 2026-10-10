Phường Ba Đình duy trì trật tự văn minh đô thị

Lực lượng chức năng phường Ba Đình giải quyết nhanh phản ánh của người dân về vấn đề lấn chiếm không gian hồ Đầm Tròn vào mỗi tối để bán hàng ăn uống. Ảnh: Bảo Hân

Trên địa bàn phường Ba Đình hiện có 61 tuyến phố và 260 ngõ, với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, mật độ dân cư đông, lưu lượng phương tiện lớn. Đại úy Nguyễn Tiến Quang, Phó Trưởng Công an phường Ba Đình cho biết, có nhiều kênh thông tin để người dân tương tác với lực lượng chức năng như iHanoi, đường dây nóng của phường Ba Đình và mạng xã hội…

Tất cả những thông tin người dân phản ánh về trật tự đô thị trên địa bàn phường Ba Đình đều được tiếp thu, xác minh và giải quyết. Người dân có thể truy cập thông tin qua kênh "Tôi yêu phường Ba Đình" để nắm rõ hoạt động của lực lượng chức năng.

Điển hình là việc tiếp nhận và xử lý thông tin qua phản ánh của người dân và cơ quan chức năng là vấn đề lấn chiếm không gian hồ Đầm Tròn vào mỗi tối để bán hàng ăn uống. Từ phản ánh này, chỉ trong tối 9-10, cơ quan chức năng đã xử lý 15 trường hợp ô tô đỗ sai quy định và vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng đường để kinh doanh buôn bán tại khu vực hồ Đầm Tròn.

Việc xử lý nhanh tồn đọng về trật tự đô thị trên địa bàn đã nhận được phản hồi tích cực của người dân. Ông Bùi Việt Anh (ngõ 95 Đội Cấn) bày tỏ: "Chúng tôi đồng tình với cách giải quyết phản ánh của người dân ngay lập tức của chính quyền và Công an phường".

Còn anh Nguyễn Văn Hổ, chủ quán Garden Coffee Đội Cấn nằm ven hồ Đầm Tròn (số 2A ngõ 135 phố Đội Cấn) cho biết: "Chúng tôi đã ký cam kết không vi phạm không gian chung để kinh doanh. Mọi việc kinh doanh bán hàng đều thực hiện trong phạm vi quán. Dù rất nhiều khách bày tỏ muốn được ngồi cạnh hồ để ngắm view đẹp trong tiết trời mùa thu Hà Nội đều bị chúng tôi từ chối phục vụ".

Đại úy Bùi Xuân Trường, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ba Đình cho biết: Ngoài việc duy trì tuần tra, cắm chốt trên các địa bàn trọng điểm về trật tự đô thị như tuyến phố Phan Đình Phùng, Điện Biên, Lê Hồng Phong… tại những địa điểm như hồ Đầm Tròn, công viên Bách Thảo, vườn hoa Mai Xuân Thưởng…, đơn vị đã yêu cầu người dân ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường kinh doanh gây mất mỹ quan đô thị. Quan trọng không phải tập trung vào kết quả xử lý mà đơn vị hướng tới tuyên truyền nêu cao tính tự giác để mỗi công dân tự hào về phường Ba Đình văn minh kiểu mẫu.

Công an phường Ba Đình tổ chức tuần tra quanh hồ Đầm Tròn vào ban đêm. Ảnh: Bảo Hân

“Địa bàn hồ Đầm Tròn thuộc phường Ngọc Hà trước đây có đặc thù, phường không có phố, chỉ duy nhất một đoạn phố Đội Cấn và Ngọc Hà ôm trọn những ngõ nhỏ vốn là làng hoa cũ. Tuy nhiên dù là ngõ nhỏ, nằm sâu trong những con phố nhưng nền nếp văn minh đô thị vẫn được người dân chấp hành và duy trì”, Đại úy Bùi Xuân Trường khẳng định.

Năm 2025, Ba Đình là một trong những phường được thành phố Hà Nội lựa chọn triển khai thí điểm xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Địa phương đã thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra.

Năm 2026, phường Ba Đình tập trung vào việc duy trì kết quả, phòng ngừa tái vi phạm và tạo chuyển biến đồng bộ, bền vững về ý thức chấp hành trật tự đô thị. Đến thời điểm hiện tại, các tổ tuần tra của Công an phường vẫn được duy trì thường xuyên, tập trung hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự giao thông, trật tự đô thị, đồng thời kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Vừa xử lý nhanh vi phạm vừa tuyên truyền nâng cao ý thức đó là cách mà Ba Đình đang thực hiện để văn minh đô thị luôn hiện diện trên từng góc phố, con đường.