Phường Ba Đình đưa chợ truyền thống lên nền tảng số

Hình ảnh phiên livestream bán hàng trong lễ khai mạc "Tuần lễ đi chợ cùng Chợ Quen - Chợ 4.0 phường Ba Đình”. Ảnh: PV

Chương trình diễn ra tại chợ Ngọc Hà từ ngày 19 đến 21-10 và chợ Châu Long từ ngày 22 đến 24-10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số thành phố Hà Nội năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó trưởng Phòng Kinh tế phường Ba Đình Phan Thị Thu Hà cho biết, chợ truyền thống gắn bó mật thiết với đời sống người dân.

Bên cạnh quản lý hoạt động kinh doanh, bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy và vệ sinh môi trường, phường Ba Đình đã chú trọng tìm hướng phát triển phù hợp để các chợ thích ứng với xu thế mới.

Theo bà Phan Thị Thu Hà, việc triển khai nền tảng Chợ Quen tại chợ Ngọc Hà và chợ Châu Long giúp tiểu thương có thêm cách giới thiệu hàng hóa, tiếp cận khách hàng và mở rộng đầu ra cho sản phẩm. Người dân cũng có thể đặt mua hàng trực tuyến, thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Trưởng ban Quản lí chợ phường Ba Đình Trần Song Hà cho biết Ban Quản lý chợ sẽ phối hợp với doanh nghiệp hướng dẫn tiểu thương đăng ký, quản lý gian hàng số, giới thiệu sản phẩm và tiếp nhận đơn hàng trực tuyến. Người dân được hỗ trợ tìm kiếm, đặt mua hàng trên nền tảng.

Với thông điệp “Vẫn hàng quen, theo cách mua mới”, bà Trịnh Thị Thu Hường, Giám đốc nền tảng Chợ Quen, cho biết chương trình hướng tới giúp tiểu thương duy trì khách hàng thân thiết, tìm thêm khách hàng mới, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân khi mua sắm.

Người dân được hướng dẫn sử dụng nền tảng Chợ Quen để đi chợ online. Ảnh: PV

Đội ngũ Chợ Quen sẽ trực tiếp hướng dẫn các hộ kinh doanh sử dụng gian hàng số, mã QR và xử lý những đơn hàng đầu tiên.

Trong ngày khai mạc, các tiểu thương tham gia chương trình đã có cơ hội giới thiệu gian hàng số, chia sẻ kỳ vọng về cách bán hàng mới.

Trong khi đó, người dân được hướng dẫn đăng ký tài khoản, đặt hàng trên website choquen.vn, tham gia livestream, các trò chơi và vòng quay may mắn. Hoạt động kích hoạt chợ số 4.0 cũng kêu gọi người dân thực hiện những đơn hàng đầu tiên trên nền tảng.

Sau lễ khai mạc, đoàn đại biểu tham quan các gian hàng số tiên phong tại chợ Ngọc Hà. Các hoạt động hướng dẫn, trải nghiệm tiếp tục được tổ chức trong tuần lễ, giúp tiểu thương và người dân từng bước làm quen với phương thức mua bán trực tuyến.

Thông qua chương trình, phường Ba Đình kỳ vọng hỗ trợ các hộ kinh doanh mở rộng cách bán hàng, giúp người dân có thêm lựa chọn mua sắm, đồng thời duy trì sự gắn bó với những quầy hàng quen thuộc tại chợ truyền thống.