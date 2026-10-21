Phường Ba Đình đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT, đồng thời tăng cường phối hợp giữa chính quyền, cơ quan chuyên môn và các tổ chức cơ sở, góp phần mở rộng diện bao phủ bảo hiểm, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐND được ban hành ngày 2-6-2026, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, nâng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện và mở rộng hỗ trợ BHYT lên 100% đối với nhiều nhóm đối tượng thuộc diện chính sách, có hoàn cảnh đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Tại hội nghị, đại diện BHXH cơ sở Ba Đình (BHXH Hà Nội) thông tin về các nhóm được hưởng hỗ trợ, hướng dẫn rà soát, đối chiếu tình trạng tham gia BHXH, BHYT để xác định đúng đối tượng, tránh bỏ sót người đủ điều kiện.

Đại diện Bưu điện Trung tâm Hoàn Kiếm giới thiệu quyền lợi, mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện phù hợp với khả năng tài chính của người dân, cùng các chế độ như lương hưu, trợ cấp thai sản và tử tuất theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy đề nghị các tổ chức hội, câu lạc bộ và tổ dân phố tập trung rà soát các nhóm đối tượng được hưởng chính sách, trong đó có cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu Công an nhân dân và cựu thanh niên xung phong.

Theo ông Nguyễn Dân Huy, công tác triển khai cần đi vào từng trường hợp cụ thể, làm rõ tình trạng tham gia bảo hiểm để bảo đảm quyền lợi chính đáng của hội viên và người dân.

Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình nhấn mạnh các cơ quan chuyên môn sẽ phối hợp với cơ quan BHXH, bưu điện và các tổ chức liên quan nhằm đưa chính sách đến đúng đối tượng, kịp thời, đúng quy định.

Tại phần trao đổi, đại diện Hội Cựu chiến binh phường Ba Đình đề nghị sớm có hướng dẫn thống nhất về điều kiện thụ hưởng, thành phần hồ sơ, quy trình lập danh sách và xác nhận đối tượng. Qua đó, giúp các tổ chức hội, câu lạc bộ và tổ dân phố thuận lợi khi thực hiện, hạn chế tình trạng hồ sơ phải bổ sung nhiều lần hoặc bỏ sót người đủ điều kiện.

Tiếp thu ý kiến, đại diện đơn vị tổ chức cho biết sẽ phối hợp với cơ quan BHXH xây dựng quy trình, phân công trách nhiệm và hướng dẫn cụ thể đến từng tổ dân phố. Các lực lượng tại cơ sở sẽ rà soát, tổng hợp danh sách để UBND phường chuyển cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu và giải quyết theo quy định.