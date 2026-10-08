Phường Ba Đình biểu dương 'Người tốt, việc tốt' năm 2026
Sáng 8/10 phường Ba Đình đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2026. Đây là dịp quan trọng nhằm nhìn lại những kết quả nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước, ghi nhận và tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều việc làm tốt, đóng góp thiết thực cho cộng đồng, đồng thời tiếp tục lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong đời sống xã hội trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-ba-dinh-bieu-duong-nguoi-tot-viec-tot-nam-2026-421386.htm