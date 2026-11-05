Phường B'Lao trao tặng Huy hiệu Đảng cho 27 đảng viên

Các đại biểu dự lễ trao Huy hiệu Đảng tại phường B'Lao

Theo Quyết định số 1901-QĐ/TU ngày 12/10/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, trong đợt này, Đảng bộ phường B’Lao có 27 đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đồng chí 60 năm; 3 đồng chí 55 năm; 1 đồng chí 50 năm; 1 đồng chí 45 năm; 11 đồng chí 40 năm; 2 đồng chí 35 năm và 7 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng ghi nhận, trân trọng những đóng góp của các đồng chí trong quá trình công tác, rèn luyện và cống hiến cho Đảng. Đồng chí mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất, kinh nghiệm và uy tín, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền và địa phương; đồng thời là những tấm gương để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập, noi theo.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng chúc mừng các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt này

Với mỗi đảng viên, Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến qua nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đặc biệt, với những đảng viên 70, 60, 55 năm tuổi Đảng, đây là dấu mốc ý nghĩa, ghi nhận chặng đường dài gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng địa phương.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Đối với Đảng bộ phường B’Lao, lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cũng là dịp trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ đảng viên đi trước; qua đó giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần trách nhiệm và ý thức rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay. Những đảng viên lão thành tiếp tục là những tấm gương để các thế hệ kế thừa, phát huy truyền thống, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh.