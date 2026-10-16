Phường Âu Lâu trao Huy hiệu Đảng cho 79 đảng viên

Theo Quyết định số 441 ngày 26/8/2026 của Tỉnh ủy Lào Cai, đợt này Đảng bộ phường có 79 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 đến 60 năm tuổi Đảng, trong đó có 65 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai, đã trao Huy hiệu và chúc mừng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hải Anh mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đại diện lãnh đạo tỉnh biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Âu Lâu: trong 9 tháng đầu năm 2026, phường triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp; thu ngân sách đạt 419,617 tỷ đồng, riêng thu cân đối đạt 209,4% dự toán; kết nạp mới 39/37 đảng viên, đạt 105% chỉ tiêu tỉnh giao.

Đồng thời đề nghị phường Âu Lâu tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng “phường không ma túy”; bồi dưỡng lý luận chính trị, tạo nguồn đảng viên mới chất lượng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc.