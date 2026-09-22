Phường Âu Lâu tổ chức Đêm hội Trăng rằm năm 2026

Các đại biểu tham dự chương trình.

Dự chương trình có lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường; lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh; các nhà tài trợ và đông đảo người dân trên địa bàn phường.

Tiết mục múa hát chào mừng “Đêm hội Trăng rằm” năm 2026.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động mang đậm không khí Tết Trung thu truyền thống.

Mở đầu là các tiết mục văn nghệ do thiếu nhi biểu diễn như “Trung thu xuống phố”, “Thằng Cuội”, “Vui đón Hằng Nga”, cùng các hoạt động giao lưu, trò chơi và câu đố vui có quà.

Thiếu nhi phường Âu Lâu được tìm hiểu sự tích Tết Trung thu thông qua màn kịch tái hiện câu chuyện đầy ý nghĩa.

Tại chương trình, lãnh đạo phường Âu Lâu đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thiếu niên, nhi đồng; các em được tìm hiểu sự tích Tết Trung thu thông qua hình thức kết hợp múa hát tập thể.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và lãnh đạo phường Âu Lâu tặng quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, UBND phường trao quà cho 22 em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, khích lệ các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tổng kết và trao giải Hội thi “Mâm cỗ Trung thu - Sắc màu tuổi thơ” quy tụ 11 tổ dân phố tham gia.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Tổ dân phố số 2; giải Nhì cho Tổ dân phố số 1 và 11; cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Hoạt động ý nghĩa này đã tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng; đồng thời giúp các em nhỏ hiểu thêm về nét đẹp văn hóa Tết Trung thu truyền thống.

Màn múa lân và bắn pháo hoa được các em nhỏ mong đợi.

Chương trình khép lại trong không khí rộn ràng, hân hoan với màn múa lân, rồng sôi động kết hợp cùng màn pháo hoa rực rỡ, mang đến cho các em nhỏ một đêm Rằm tháng Tám trọn vẹn và đáng nhớ.