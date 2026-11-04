Phường Âu Lâu thống nhất phương án giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng

Quang cảnh hội nghị thống nhất phương án triển khai giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng.

Theo đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, dự án được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3899/QĐ-UBND ngày 20/10/2026, thuộc danh mục các dự án dự kiến khởi công trong năm 2026.

Đến nay, đơn vị tư vấn đã phối hợp đo đạc đối với 35 hộ dân. Phần lớn các hộ đã ký bản mô tả, còn 2 hộ chưa ký hồ sơ bản đồ. Quá trình triển khai còn vướng mắc về cơ sở pháp lý và trình tự, thủ tục. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Môi trường phường cho biết hồ sơ hiện mới có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa đủ căn cứ để hướng dẫn thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định.

Các đại biểu dự hội nghị thống nhất phương án triển khai giải phóng mặt bằng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng.

Tại hội nghị, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đề nghị UBND phường phối hợp xác nhận nguồn gốc đất, phục vụ kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị chủ đầu tư cử cán bộ tham gia tổ kiểm kê.

Đại diện Tổ dân phố số 3 cho biết người dân cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án; đề nghị tổ chức họp để thông tin đầy đủ về dự án và có đại diện hộ dân tham gia giám sát quá trình kiểm kê.

Các nhiệm vụ được thống nhất gồm: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sớm có văn bản đề xuất điều chỉnh, tách riêng danh mục dự án mở rộng Khu công nghiệp Minh Quân và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng, hoàn thành trong ngày 5/11/2026. Chủ đầu tư chủ động báo cáo khó khăn, vướng mắc để các cấp, ngành xem xét, tháo gỡ.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đơn vị tư vấn khoanh vùng phạm vi dự án, chuyển danh sách các hộ bị ảnh hưởng đến Văn phòng HĐND và UBND phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh để phối hợp theo dõi, tổ chức kiểm kê.

Văn phòng HĐND và UBND phường tham mưu triển khai công tác tuyên truyền, vận động; Tổ dân phố số 3 phối hợp nắm bắt tình hình, kịp thời thông tin, giải đáp những vấn đề người dân quan tâm.

Việc thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp tại hội nghị là cơ sở quan trọng để phường Âu Lâu cùng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai Dự án Khu công nghiệp Minh Quân mở rộng theo kế hoạch của tỉnh.