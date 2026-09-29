Phường Âu Lâu tháo gỡ vướng mắc mặt bằng Dự án Khu đô thị mới đường Âu Cơ

Hội nghị do lãnh đạo UBND phường Âu Lâu chủ trì, với sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Công an phường, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 5 và các hộ dân có liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân gồm ông Nguyễn Thành Đô và ông Nguyễn Văn Sỹ, cùng trú tại tổ dân phố số 5, tiếp tục nêu một số kiến nghị liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và điều kiện sinh hoạt, sản xuất sau thu hồi đất.

Ông Nguyễn Thành Đô đề nghị xem xét bồi thường bổ sung đối với một số hạng mục như vách ốp, trần nhà, nền, sơn nhà, trần chuồng trại; hỗ trợ tiền thuê nhà khi phải di dời. Gia đình cũng kiến nghị giải quyết đường vào khu sản xuất đối với hơn 2.000 m² đất xen kẹt, đồng thời xử lý đường dây điện và hệ thống cấp nước đi qua thửa đất để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Sỹ đề nghị làm rõ việc bồi thường đối với 144,6 m² đất, trong đó có khoảng 70 m² đã xây dựng nhà ở và công trình phụ trợ; kiến nghị bồi thường tài sản kiến trúc bằng gỗ pơ mu, vách keo được tạo lập trên đất và phản ánh khó khăn về nguồn nước sinh hoạt tại khu tái định cư.

Đại diện Tổ dân phố số 5, ông Nguyễn Thành Đô và ông Nguyễn Văn Sỹ phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lào Cai và lực lượng Công an cho biết, đối với các hạng mục tài sản như kiến trúc gỗ pơ mu, vách ốp, trần và một số công trình khác mà người dân kiến nghị, UBND xã Bảo Hưng và Công an huyện Trấn Yên trước đây đã có báo cáo xác minh. Kết quả xác định các tài sản này được tạo lập sau thời điểm công bố kế hoạch thu hồi đất, vì vậy không đủ cơ sở xem xét bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, các hộ gia đình đã được phê duyệt, chi trả tiền hỗ trợ di chuyển tài sản với mức 8 triệu đồng/hộ và tiền bồi thường bổ sung đối với các hạng mục đủ điều kiện.

Riêng diện tích 144,6 m² của hộ ông Nguyễn Văn Sỹ, cơ quan chức năng huyện Trấn Yên trước đây đã có văn bản trả lời, xác định chưa đủ căn cứ để bồi thường theo giá đất ở.

Lãnh đạo UBND phường Âu Lâu và các phòng chuyên môn phát biểu ý kiến chỉ đạo, giải đáp tại hội nghị.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Âu Lâu khẳng định việc bồi thường, hỗ trợ di dời đã được thực hiện trên cơ sở các phương án được phê duyệt và quy định pháp luật. Đồng thời, phường yêu cầu các cơ quan chuyên môn tiếp tục rà soát, giải quyết những nội dung còn vướng mắc, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân và tiến độ chung của dự án.

Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, giải quyết dứt điểm các đơn thư còn tồn đọng trước ngày 30/9/2026. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Lào Cai kiểm tra, trả lời bằng văn bản đối với diện tích hơn 2.000 m² đất xen kẹt của hộ ông Nguyễn Thành Đô.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tham mưu UBND phường đề nghị Điện lực Lào Cai và Công ty Cổ phần Cấp nước Yên Bái phối hợp di chuyển đường điện, các hạng mục viễn thông, công tơ nước và tổ chức đấu nối nguồn nước sạch ổn định cho khu vực bị ảnh hưởng cũng như khu tái định cư, hoàn thành trước ngày 30/9/2026.

UBND phường Âu Lâu cũng yêu cầu các hộ dân khẩn trương thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ công trình, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án trước ngày 30/9/2026. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp được giao theo dõi, đôn đốc quá trình thực hiện.

Sau thời hạn trên, đối với các trường hợp chưa chấp hành bàn giao mặt bằng, phường sẽ thông tin công khai trên hệ thống truyền thanh, lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.