Phường Âu Lâu tăng tốc giải phóng mặt bằng 35 công trình, dự án

Quang cảnh hội nghị.

Hiện phường Âu Lâu có 35 công trình, dự án liên quan đến thu hồi đất và giải phóng mặt bằng, tổng diện tích khoảng 756 ha, ảnh hưởng đến 2.550 trường hợp. Trong đó có 2 dự án trọng điểm là Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trấn Yên (giai đoạn I) và Dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Dự án KCN Trấn Yên (giai đoạn I) có quy mô 254,59 ha, ảnh hưởng đến 425 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức. Khu phía Tây rộng 109 ha cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, đạt 99,4%; đã di chuyển 156/156 ngôi mộ và xét giao đất tái định cư cho các hộ đủ điều kiện. Khu phía Đông rộng 145,6 ha đã kiểm kê 260/260 hộ, đang đẩy mạnh phong trào thi đua “30 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”.

Lãnh đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai phát biểu tại hội nghị.

Dự án Đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn) thu hồi khoảng 136,4 ha, ảnh hưởng khoảng 1.224 hộ, phải di dời hơn 1.000 ngôi mộ. Chủ đầu tư đã bàn giao mốc ranh giới giải phóng mặt bằng tuyến chính và khu ga; công tác đo đạc, kiểm kê đang được khẩn trương triển khai. Tại khu ga, đã kiểm kê 57 hộ với 91 ngôi mộ ở khu vực nghĩa trang tổ dân phố số 6 để sớm vận động Nhân dân di dời, bàn giao mặt bằng. Các khu tái định cư Nước Mát và Tổ 8 cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Đảng ủy, UBND phường đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Trưởng ban duy trì giao ban thường xuyên, thành lập các tổ chuyên trách; cán bộ, công chức làm việc cả ngoài giờ hành chính để bám sát cơ sở.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị chỉ rõ các vướng mắc: hồ sơ do cấp huyện cũ bàn giao còn thiếu sót; chính sách đất đai thay đổi trong thời kỳ chuyển tiếp; một số hộ dân tự ý cơi nới, tạo lập tài sản sau thời điểm công bố chủ trương; vướng mắc về nguồn gốc đất và diện tích chồng lấn ở một số khu vực.

Lãnh đạo UBND phường Âu Lâu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, lãnh đạo phường Âu Lâu nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Phường phát huy tinh thần chiến dịch cao điểm, hưởng ứng kế hoạch “100 ngày đêm” do tỉnh phát động đối với dự án đường sắt và đợt thi đua “30 ngày đêm” đối với KCN Trấn Yên, phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp tuyến chính và nhà ga trước ngày 31/12/2026. Phường tăng cường đối thoại, dân vận, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức đối thoại trực tiếp để giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Lực lượng Công an và tổ kiểm tra thường xuyên tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình cơi nới, xây dựng trái phép để trục lợi chính sách, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, phường Âu Lâu quyết tâm hoàn thành các mục tiêu giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch bàn giao cho nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm đúng tiến độ.