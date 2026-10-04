Phường Âu Lâu ra quân hưởng ứng Ngày Làm sạch Thế giới năm 2026

Hoạt động thu hút trên 100 cán bộ, chiến sĩ dân quân, đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân Tổ dân phố số 4 tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự và Nhân dân phường Âu Lâu đồng loạt dọn vệ sinh môi trường tại Tổ dân phố số 4.

Ngay trong buổi sáng, các lực lượng đã đồng loạt quét dọn, thu gom rác thải trên địa bàn tổ dân phố số 4 và mở rộng dọc tuyến đường nối từ tổ dân phố Linh Đức cũ đến tổ dân phố Đồng Danh cũ, giúp tuyến đường trở nên thông thoáng, sạch đẹp, cải thiện mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, ban tổ chức lồng ghép tuyên truyền trực tiếp đến người dân về ý nghĩa Ngày Làm sạch Thế giới, tác hại của rác thải nhựa, ô nhiễm môi trường và hướng dẫn phân loại rác sinh hoạt tại nguồn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, lan tỏa phong trào xây dựng môi trường "sáng - xanh - sạch - đẹp", hướng tới mục tiêu xây dựng phường Âu Lâu ngày càng văn minh, giàu đẹp.