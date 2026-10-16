Phường Âu Lâu niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di chuyển hạ tầng kỹ thuật thuộc dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa bàn tỉnh Lào Cai), cụ thể là hạng mục Mở rộng nghĩa trang tổ dân phố Bảo Lâm (nay là tổ dân phố 5, phường Âu Lâu).

Hội nghị diễn ra tại Nhà văn hóa tổ dân phố 5 (Nhà văn hóa tổ dân phố Bảo Lâm cũ), với sự tham gia của đại diện lãnh đạo UBND phường, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phường và Tổ trưởng Tổ dân phố số 5. Theo phương án, có 16 hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đợt này.

Đại diện các hộ dân nghiên cứu dự thảo phương án.

Tại hội nghị, đại diện UBND phường và Hội đồng bồi thường đã niêm yết công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Hội nghị cũng trực tiếp ghi nhận và giải đáp công khai tâm tư, nguyện vọng, ý kiến thắc mắc của các hộ dân liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Việc niêm yết công khai và đối thoại trực tiếp góp phần bảo đảm tính dân chủ, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm sớm được triển khai đúng tiến độ.