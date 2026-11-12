Phường Âu Lâu: Nâng cao chất lượng tuyển quân

Những ngày trung tuần tháng 10, tại Trạm Y tế phường Âu Lâu, công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự diễn ra khẩn trương. Thanh niên trên địa bàn phường có mặt đầy đủ, đúng thời gian, lần lượt hoàn thiện thủ tục và thực hiện các nội dung kiểm tra sức khỏe. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong công tác tuyển quân năm 2027, nhằm lựa chọn những công dân đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ban Chỉ huy Quân sự phường Âu Lâu vừa phối hợp với trạm y tế phường tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự cho nam công dân trong độ tuổi. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, các khu vực khám bố trí khoa học, có sơ đồ hướng dẫn cụ thể. Cán bộ chuyên môn hướng dẫn từng khâu, bảo đảm quá trình khám diễn ra thuận lợi và đúng quy định.

Xác định quản lý chắc nguồn là khâu quan trọng, quyết định chất lượng tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường đã phối hợp với các tổ dân phố, cán bộ phụ trách quân sự cơ sở rà soát, nắm tình hình từng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Các nam thanh niên trên địa bàn đăng ký khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Các trường hợp thuộc diện miễn, tạm hoãn hoặc chưa đủ điều kiện được phân loại, lập danh sách cụ thể, bảo đảm không bỏ sót nguồn và thực hiện tuyển chọn công khai, dân chủ, công bằng.

Cùng với quản lý nguồn và tổ chức khám sơ tuyển, phường Âu Lâu xác định tuyên truyền, vận động là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thanh niên và gia đình đối với nghĩa vụ quân sự. Nội dung về Luật Nghĩa vụ quân sự, quyền lợi và trách nhiệm của công dân khi thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp.

Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử và các nhóm Zalo cộng đồng.

Nhờ đó, 100% công dân nhận lệnh khám có mặt đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm quy định. Đặc biệt, tinh thần tình nguyện lên đường nhập ngũ đang trở thành điểm sáng trong mùa tuyển quân năm nay.

Trong số những thanh niên tham gia sơ tuyển có hai nữ công dân viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự đã để lại ấn tượng đẹp. Đó là Vũ Khánh Linh, sinh năm 2003, thường trú tại tổ dân phố số 09, đã tốt nghiệp đại học và Lê Hải Anh, sinh năm 2003, thường trú tại tổ dân phố số 08, đã tốt nghiệp trung cấp.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyển chọn đủ số lượng, bảo đảm chất lượng công dân nhập ngũ, phường Âu Lâu còn chú trọng thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Địa phương quan tâm triển khai đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; thường xuyên thăm hỏi, động viên thanh niên trước ngày nhập ngũ, đồng thời chăm lo các gia đình quân nhân, nhất là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, không chỉ giúp thanh niên ổn định tư tưởng, yên tâm thực hiện nghĩa vụ mà còn tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Ông Phạm Tiến Dũng - Chủ tịch UBND phường Âu Lâu cho biết: “Địa phương quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Đồng thời, chú trọng thăm hỏi, động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ và chăm lo các gia đình quân nhân, nhất là những trường hợp hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội sẽ góp phần giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và nâng cao chất lượng công tác tuyển quân tại địa phương”.

Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, Âu Lâu quyết tâm tuyển chọn đủ số lượng, nâng cao chất lượng công dân nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh.