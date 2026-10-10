Phường Âu Lâu, Lào Cai: Tập huấn sử dụng phần mềm giải phóng mặt bằng , hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Tham dự hội nghị có: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Âu Lâu Phạm Tiến Dũng; Phó Chủ tịch UBND phường Cao Quý Duy cùng lãnh đạo UBND phường, đại diện các phòng chuyên môn, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Lào Cai, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng phường, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Tổ thẩm định cùng đơn vị tư vấn chuyển giao công nghệ.

Quang cảnh hội nghị.

Việc tổ chức hội nghị mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự gắn kết giữa hoạt động chuyên môn với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. Đây không chỉ là dịp để cán bộ địa phương tiếp cận, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành, mà còn góp phần cụ thể hóa tinh thần ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, điều hành, hướng tới nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chủ tịch UBND phường Âu Lâu Phạm Tiến Dũng tham dự hội nghị tập huấn.

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Nguyễn Văn Thái đã trực tiếp hướng dẫn các đại biểu tiếp cận và thực hành sử dụng phần mềm Giải phóng mặt bằng. Nội dung tập huấn hướng tới việc giúp cán bộ nắm bắt quy trình sử dụng hệ thống, từng bước làm chủ công cụ số và vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IGB Nguyễn Văn Thái trực tiếp hướng dẫn các đại biểu sử dụng phần mềm Giải phóng mặt bằng.

Trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư liên quan đến nhiều khâu nghiệp vụ, hồ sơ và các đơn vị phối hợp. Việc ứng dụng phần mềm chuyên dụng góp phần tạo nền tảng cho chuẩn hóa quy trình xử lý thông tin, hỗ trợ quản lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả phối hợp trong quá trình triển khai công việc.

Thông qua hoạt động hướng dẫn trực tiếp, đội ngũ cán bộ tham dự có điều kiện tiếp cận giải pháp công nghệ, trao đổi về quá trình sử dụng và làm rõ những nội dung cần thiết phục vụ công tác tại địa phương.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Với sự tham gia trực tiếp của các chuyên gia, Công ty Cổ phần IGB tiếp tục thể hiện vai trò đồng hành cùng địa phương trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao và ứng dụng giải pháp công nghệ vào công tác quản lý nhà nước.

Việc chuyển giao công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi đi cùng với năng lực vận hành và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Bởi vậy, hoạt động tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ cán bộ địa phương từng bước làm chủ công cụ số, đưa công nghệ trở thành một phần thiết thực trong quá trình giải quyết công việc hằng ngày.

Các đại biểu dự buổi tập huấn.

Diễn ra đúng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10, hội nghị tập huấn tại phường Âu Lâu là hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số từ những nhiệm vụ cụ thể tại cơ sở. Qua đó, khẳng định vai trò của công nghệ trong nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường hiệu quả phối hợp và từng bước đổi mới phương thức làm việc trong cơ quan nhà nước.

Từ việc tiếp cận và ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, chuyển đổi số được cụ thể hóa bằng những thay đổi trong quy trình nghiệp vụ, năng lực vận hành và hiệu quả công việc. Đây cũng là hướng đi góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy hiệu quả phục vụ và yêu cầu thực tiễn làm trọng tâm.