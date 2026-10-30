Phường Âu Lâu đối thoại với người dân về phương án bồi thường dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Tham dự buổi đối thoại có đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Âu Lâu, các phòng ban chuyên môn; Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 5 cùng toàn thể các hộ gia đình, cá nhân có đất đai và tài sản thuộc diện thu hồi trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị đối thoại.

Hội nghị tập trung thảo luận, triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển hạ tầng kỹ thuật đối với hạng mục: Mở rộng nghĩa trang tổ dân phố Bảo Lâm (nay là Tổ dân phố số 5), phường Âu Lâu.

Theo thống kê, hạng mục mở rộng nghĩa trang tổ dân phố Bảo Lâm có tổng cộng 16 hộ gia đình, cá nhân nằm trong diện thu hồi đất. Qua công tác tuyên truyền, vận động trước đó, đã có 10 hộ gia đình nhất trí và ký biên bản đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Hội nghị đối thoại lần này được tổ chức nhằm trao đổi, giải đáp thắc mắc và tuyên truyền, vận động đối với 6 hộ gia đình còn lại chưa thống nhất phương án, để đi đến thống nhất chung.

Tại hội nghị, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã phổ biến cụ thể các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định của Nhà nước, đồng thời lắng nghe, giải đáp các tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Lãnh đạo phường Âu Lâu tiếp thu ý kiến của người dân.

Việc tạo sự nhất trí và đồng thuận cao từ người dân là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai tuyến đường sắt trọng điểm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đúng kế hoạch.