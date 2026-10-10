Phường Âu Lâu đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải phóng mặt bằng, liên quan hơn 2.600 hộ dân

Quang cảnh hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm giải phóng mặt bằng.

Hiện nay, trên địa bàn phường Âu Lâu đang triển khai 35 công trình, dự án của tỉnh và địa phương, với tổng diện tích đất cần thu hồi khoảng 700 ha, liên quan đến hơn 2.600 hộ gia đình, cá nhân và phải di dời trên 1.000 ngôi mộ.

Với khối lượng công việc lớn, phường Âu Lâu tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý, xử lý hồ sơ và phối hợp giữa các đơn vị liên quan, nhằm chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao tính chính xác, công khai, minh bạch trong thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bảo đảm tiến độ triển khai các công trình, dự án.

Cán bộ, công chức xã Âu Lâu tham gia hội nghị tập huấn sử dụng phần mềm giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức và các thành viên tham gia công tác giải phóng mặt bằng được tập huấn quy trình sử dụng, kỹ năng thao tác và khai thác phần mềm phục vụ công việc chuyên môn.

Nội dung tập huấn hướng tới việc giúp các đơn vị nắm vững phương thức ứng dụng phần mềm trong quản lý, xử lý thông tin và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.