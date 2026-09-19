Phường Âu Lâu chi trả hơn 2,8 tỷ đồng bồi thường Dự án Khu tái định cư Giới Phiên

Quang cảnh buổi chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân tại phường Âu Lâu.

Theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 17/9/2026 của UBND phường Âu Lâu, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phê duyệt trong đợt 1 là hơn 2,8 tỷ đồng.

Việc chi trả được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Âu Lâu thực hiện tại nhà văn hóa tổ dân phố số 1.

Các hộ dân ký nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Các hộ gia đình, cá nhân khi nhận tiền thực hiện giao nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất của thửa đất bị thu hồi để chỉnh lý theo quy định.