Phường Âu Lâu chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Trấn Yên
Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phường Âu Lâu vừa phối hợp với UBND, MTTQ Việt Nam phường và Tổng công ty Viglacera - CTCP (chủ đầu tư) tổ chức chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi thuộc Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn I).
Theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND do UBND phường Âu Lâu ban hành ngày 16/9/2026, trong đợt 41 này có 10 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.
Tổng diện tích đất thu hồi trong đợt này là hơn 5,2 ha.
Để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho Nhân dân, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phường Âu Lâu phối hợp với các đơn vị ngân hàng trực tiếp tới chi trả, hỗ trợ các thủ tục gửi tiết kiệm và các giao dịch khác nếu Nhân dân có yêu cầu.
Trước khi chi trả, UBND phường Âu Lâu cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tiến hành niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND phường và các điểm sinh hoạt tổ dân phố nơi có đất thu hồi, đồng thời thông báo trực tiếp tới các hộ dân để công tác chi trả diễn ra minh bạch, an toàn và đúng quy định pháp luật.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/phuong-au-lau-chi-tra-boi-thuong-ho-tro-giai-phong-mat-bang-du-an-khu-cong-nghiep-tran-yen-post910470.html