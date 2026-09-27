Phường Âu Lâu chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Trấn Yên

Theo Quyết định số 2028/QĐ-UBND do UBND phường Âu Lâu ban hành ngày 16/9/2026, trong đợt 41 này có 10 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí gần 8 tỷ đồng.

Tổng diện tích đất thu hồi trong đợt này là hơn 5,2 ha.

Đại diện ngân hàng hỗ trợ chi trả kinh phí bồi thường cho người dân.

Để tạo điều kiện thuận lợi, an toàn cho Nhân dân, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư phường Âu Lâu phối hợp với các đơn vị ngân hàng trực tiếp tới chi trả, hỗ trợ các thủ tục gửi tiết kiệm và các giao dịch khác nếu Nhân dân có yêu cầu.

Trước khi chi trả, UBND phường Âu Lâu cùng Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã tiến hành niêm yết công khai quyết định tại trụ sở UBND phường và các điểm sinh hoạt tổ dân phố nơi có đất thu hồi, đồng thời thông báo trực tiếp tới các hộ dân để công tác chi trả diễn ra minh bạch, an toàn và đúng quy định pháp luật.