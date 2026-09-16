Phường Âu Lâu bàn giao kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Ông Đào Quang Bảy thuộc diện hộ khó khăn được thụ hưởng chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo Quyết định số 979 ngày 29/4/2026 của UBND phường.

Trao hỗ trợ cho gia đình ông Đào Quang Bảy.

Căn nhà được đầu tư xây dựng theo mô hình nhà ở riêng lẻ kiên cố, với diện tích trên 100 m2, thiết kế đảm bảo tiện nghi trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, tạo không gian sống an toàn, sạch sẽ và bền vững cho gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 70 triệu đồng; nguồn vận động xã hội hoá là 16 triệu đồng; Quỹ "Vì người nghèo" của phường hỗ trợ 5 triệu đồng, số còn lại do gia đình tự tiết kiệm. Ngoài ra, cộng đồng dân cư cùng các lực lượng tại chỗ đã đóng góp gần 300 ngày công lao động trực tiếp thi công, hoàn thiện nhà ở và các công trình phụ trợ.