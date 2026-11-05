Phương Anh Đào xúc động chia sẻ về phim mới

Mới đây, tại buổi chiếu sớm phim Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào khiến nhiều khán giả xúc động khi không giấu được những giọt nước mắt lúc chia sẻ về dự án mới. Đồng hành cùng nghệ sĩ Hồng Đào trong tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ diễn viên cho biết bộ phim mang đến cho cô nhiều cảm xúc đặc biệt, không đơn thuần là một công việc nghệ thuật mà còn giống như khoảng lặng để mỗi người nhìn lại bản thân và những mối quan hệ xung quanh.

Phương Anh Đào chia sẻ: "Đây không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là khoảng lặng để nhìn lại và chữa lành. Mình cũng đã đặt để rất nhiều tâm tư gửi đến quý vị khán giả, cũng là lời nhắc nhở cho chính bản thân Phương Anh Đào". Nữ diễn viên cho biết mỗi lần nhìn thấy poster hay những chất liệu liên quan đến Ngày Con Còn Mẹ, cô lại có thêm động lực gọi điện về cho gia đình. Bởi theo cô, số lần được gặp gỡ những người thân yêu trong cuộc đời sẽ ngày càng ít đi theo thời gian.

Phương Anh Đào tiếp tục ghi dấu ấn với vai diễn giàu cảm xúc.

Cô cũng bày tỏ mỗi bộ phim giống như một lời tâm sự, giúp bản thân biết trân trọng hơn cuộc sống, yêu thương chính mình và những người xung quanh. Những chia sẻ chân thành của Phương Anh Đào nhanh chóng tạo sự đồng cảm bởi câu chuyện gia đình vốn là điều gần gũi nhưng đôi khi lại dễ bị lãng quên giữa nhịp sống bận rộn.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, đóng cùng nghệ sĩ Hồng Đào trong vai bà Tím. Bộ phim khai thác mối quan hệ giữa mẹ và con gái với những bất đồng, tổn thương và tình cảm chưa được bày tỏ. Đây cũng là thử thách diễn xuất đáng chú ý của Phương Anh Đào khi cô tiếp tục có cơ hội thể hiện những cung bậc cảm xúc phức tạp trên màn ảnh.

Sinh năm 1992, Phương Anh Đào hiện là một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến, nữ diễn viên từng có tuổi thơ gắn với công việc buôn bán của gia đình tại quê nhà Bạc Liêu. Sau giờ học, cô phụ giúp bố mẹ, làm quen với sự vất vả từ sớm. Năm 18 tuổi, Phương Anh Đào lên TP.HCM theo đuổi ước mơ nghệ thuật và trải qua nhiều năm tìm kiếm cơ hội trước khi có chỗ đứng trong nghề.

Năm 2018 đánh dấu bước tiến quan trọng khi cô góp mặt trong loạt phim Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em và Em Gái Mưa. Đặc biệt, vai Nhật Hạ trong Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội lần thứ 5. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục thử sức với nhiều dạng nhân vật trong Cha Ma, Bằng Chứng Vô Hình, Vô Diện Sát Nhân, Tro Tàn Rực Rỡ và Chiếm Đoạt. Qua từng tác phẩm, cô cho thấy khả năng biến hóa từ những nhân vật có nội tâm phức tạp đến hình tượng phụ nữ mạnh mẽ, cá tính.

Phương Anh Đào dành nhiều tâm tư cho vai diễn mới.

Năm 2024, Phương Anh Đào tạo dấu ấn lớn với vai nữ chính trong Mai của đạo diễn Trấn Thành. Hóa thân thành người phụ nữ mang nhiều tổn thương trong quá khứ, cô nhận được sự đồng cảm từ khán giả nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Thành công của bộ phim đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với công chúng đại chúng, đồng thời giúp cô có thêm nhiều cơ hội trong lĩnh vực điện ảnh. Đầu năm 2026, cô tiếp tục tái hợp Tuấn Trần trong Báu Vật Trời Cho, đảm nhận vai người mẹ đơn thân tên Ngọc.

Trái với sự thăng hoa trong sự nghiệp, Phương Anh Đào có cuộc sống đời tư khá kín tiếng. Cô ít chia sẻ chuyện tình cảm, không đặt nặng áp lực kết hôn mà dành nhiều thời gian cho công việc và gia đình. Nữ diễn viên từng cho biết bản thân luôn biết ơn những năm tháng khó khăn bởi đó là chất liệu giúp cô hiểu hơn về cuộc sống, đồng cảm với nhân vật và trưởng thành trong diễn xuất. Cô cũng duy trì sự gắn bó với bố mẹ, những người vẫn sinh sống và buôn bán tại quê nhà.

Phương Anh Đào và Hồng Đào mang câu chuyện tình mẫu tử lên màn ảnh.

Có lẽ vì những trải nghiệm riêng, thông điệp của Ngày Con Còn Mẹ càng trở nên gần gũi với Phương Anh Đào. Những giọt nước mắt tại buổi chiếu sớm không chỉ thể hiện tình cảm cô dành cho dự án mà còn cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với câu chuyện về tình thân. Sau nhiều vai diễn trên màn ảnh, nữ diễn viên một lần nữa gửi đến khán giả lời nhắc nhở giản dị: hãy trân trọng những người thân yêu khi vẫn còn cơ hội ở bên họ.