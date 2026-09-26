Phương Anh Đào quyết tâm thay đổi ở tuổi 34

Trước khi được biết đến rộng rãi với Mai, Phương Anh Đào đã có hành trình nhiều năm thử sức với những màu sắc điện ảnh khác nhau. Cô gây chú ý từ Nhắm mắt thấy mùa hè, sau đó xuất hiện trong Chàng vợ của em, Bằng chứng vô hình, Tro tàn rực rỡ, Vô diện sát nhân và Chiếm đoạt. Việc liên tục thay đổi thể loại cho thấy nữ diễn viên không muốn bị đóng khung trong một dạng nhân vật nhất định.

Đáng chú ý, Nhắm mắt thấy mùa hè từng mang về cho Phương Anh Đào giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội. Từ hình ảnh cô gái trẻ trong trẻo của bộ phim độc lập, cô dần bước sang những vai có tâm lý phức tạp hơn. Tro tàn rực rỡ là một ví dụ khi nữ diễn viên thể hiện nhân vật Nhàn với cách diễn tiết chế, nhiều khoảng lặng, trong khi các phim giật gân lại yêu cầu cô xử lý những trường đoạn căng thẳng và giàu thể lực.

Phương Anh Đào ngày càng biến hóa qua nhiều dạng vai diễn.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến với Mai. Phương Anh Đào vào vai một phụ nữ làm nghề massage, mang nhiều tổn thương và chịu sự soi xét của những người xung quanh. Nhân vật này khác xa vẻ ngoài trẻ trung, nhẹ nhàng thường thấy ở cô, đòi hỏi nữ diễn viên phải thể hiện một người phụ nữ đã trải qua nhiều biến cố và luôn khao khát được yêu thương. Vai Mai giúp cô tạo dấu ấn mạnh hơn với khán giả đại chúng và mở ra một giai đoạn mới trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, sau Mai, Phương Anh Đào không lựa chọn tiếp tục khai thác hình ảnh người phụ nữ u buồn, chịu nhiều bất hạnh. Báu vật trời cho đưa cô sang một màu sắc hoàn toàn khác, thiên về hài hước và giải trí. Lần tái hợp với Tuấn Trần cũng cho thấy nữ diễn viên muốn thử một nhịp diễn nhẹ nhàng hơn, thay vì liên tục đặt nhân vật vào những tình huống nặng nề về tâm lý.

Nếu Báu vật trời cho giúp Phương Anh Đào thay đổi màu sắc, Ngày Con Còn Mẹ lại cho thấy cô chú trọng nhiều hơn vào tính cách và đời sống của nhân vật. Trong phim, nữ diễn viên vào vai con gái của Hồng Đào. Nhân vật không phải mẫu phụ nữ từng trải mà là một cô gái khoảng 30 tuổi, có vẻ ngoài điệu đà, trẻ trung, đôi lúc ngây thơ nhưng cũng khá bướng bỉnh và sẵn sàng phản ứng khi cảm thấy mình bị đối xử không công bằng.

Phương Anh Đào theo đuổi hình ảnh trẻ trung, đa dạng trên màn ảnh.

Mâu thuẫn giữa nhân vật của Phương Anh Đào và người mẹ do Hồng Đào đảm nhận trở thành một trong những trục chính của câu chuyện. Cô gái luôn có cảm giác mẹ xem nhẹ mình, trong khi dành nhiều sự ưu ái hơn cho người anh trai. Từ sự ấm ức tích tụ trong gia đình, những va chạm giữa hai mẹ con ngày càng rõ nét, tạo cơ hội để Phương Anh Đào khai thác một kiểu tâm lý hoàn toàn khác những vai diễn trước đây.

Điểm thú vị nằm ở chỗ nhân vật lần này không được xây dựng theo hướng hoàn toàn trưởng thành hay sâu sắc ngay từ đầu. Sự điệu đà, trẻ con và có phần ngỗ nghịch khiến cô gái trở nên gần với đời sống hơn, đồng thời tạo ra nhiều tình huống đối lập với người mẹ. Với Phương Anh Đào, đây cũng là cơ hội để thể hiện khả năng chuyển đổi trạng thái, từ những khoảnh khắc hài hước, hờn dỗi đến các cảnh đối đầu và bộc lộ tổn thương.

Sự thay đổi của Phương Anh Đào vì thế không chỉ nằm ở việc chọn một nhân vật trẻ hơn. Sau khi gây ấn tượng với một vai diễn nặng về nội tâm trong Mai, cô đang lần lượt thử nghiệm những sắc thái khác để mở rộng biên độ diễn xuất. Một nhân vật hài hước trong Báu vật trời cho, tiếp đó là cô con gái trẻ trung và nhiều cá tính trong Ngày Con Còn Mẹ, cho thấy nữ diễn viên đang chủ động rời khỏi vùng an toàn mà thành công trước đó có thể tạo ra.

Nữ diễn viên ngày càng khẳng định dấu ấn riêng trong điện ảnh.

Hành trình của Phương Anh Đào cũng đáng chú ý ở chỗ cô từng có quãng thời gian chật vật tìm cơ hội trong nghề. Từ những công việc quảng cáo, đóng MV, chụp ảnh để trang trải cuộc sống đến khi có những vai diễn được chú ý, nữ diễn viên mất nhiều năm để xây dựng vị trí riêng. Chính quá trình đó khiến cô ngày càng thận trọng hơn trong việc lựa chọn kịch bản, thay vì xuất hiện liên tục chỉ để duy trì độ phủ.

Ở Ngày Con Còn Mẹ, điều khán giả có thể chờ đợi không phải một Phương Anh Đào tiếp tục lặp lại hình ảnh của Mai, mà là một phiên bản trẻ trung, nhiều năng lượng và có phần nổi loạn hơn. Sau nhiều lần thử sức với các thể loại khác nhau, nữ diễn viên đang cho thấy lựa chọn của mình không chỉ là tìm một vai diễn thành công, mà còn tìm những nhân vật đủ khác biệt để tiếp tục mở rộng giới hạn diễn xuất.