Phương Anh Đào lọt Top 100 gương mặt đẹp, U35 đẹp như tượng tạc

Phương Anh Đào trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do chuyên trang TC Candler công bố. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên góp mặt trong bảng đề cử này, đánh dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Ở tuổi 34, Phương Anh Đào sở hữu diện mạo nữ tính với những đường nét gương mặt hài hòa, thanh tú. Không cần đến những danh hiệu sắc đẹp, nữ diễn viên vẫn tạo được sức hút riêng nhờ thần thái tự tin và vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa có nét quyến rũ trưởng thành. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Một trong những điểm cộng của Phương Anh Đào là khả năng biến hóa linh hoạt với thời trang. Nữ diễn viên không giới hạn bản thân trong một hình tượng nhất định mà thường xuyên thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau, từ nữ tính, thanh lịch đến hiện đại, cá tính. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Tại các sự kiện giải trí, Phương Anh Đào thường lựa chọn trang phục có đường cắt xẻ tinh tế hoặc kiểu dáng trẻ trung để tạo điểm nhấn. Cách phối đồ hài hòa giúp nữ diễn viên vừa giữ được vẻ thanh lịch, vừa thể hiện nét quyến rũ hiện đại. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Không phải hoa hậu hay người đẹp bước ra từ các cuộc thi nhan sắc, Phương Anh Đào vẫn được nhiều khán giả dành lời khen nhờ diện mạo nổi bật. Trên mạng xã hội, những hình ảnh đời thường và khoảnh khắc xuất hiện tại sự kiện của cô thường nhận được nhiều sự chú ý. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Bên cạnh những khoảnh khắc được chăm chút kỹ lưỡng trên thảm đỏ, Phương Anh Đào còn ghi điểm nhờ vẻ đẹp mộc mạc trên màn ảnh. Nữ diễn viên không ngại xuất hiện với gương mặt ít trang điểm trong những cảnh quay cận. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Phương Anh Đào còn từng bước khẳng định năng lực diễn xuất qua nhiều dự án điện ảnh. Cô ghi dấu ấn với các bộ phim như: "Nhắm mắt thấy mùa hè", "Chàng vợ của em" và "Tro tàn rực rỡ". Ảnh: FB Phương Anh Đào

Năm 2024, Phương Anh Đào tạo dấu ấn mạnh mẽ khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim "Mai" của đạo diễn Trấn Thành. Vai diễn giúp tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả, đồng thời cho thấy khả năng thể hiện những diễn biến tâm lý phức tạp của nhân vật. Với vai diễn này, nữ diễn viên giành giải Cánh diều vàng 2024. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Bước sang năm 2026, Phương Anh Đào tiếp tục gặp lại khán giả qua dự án điện ảnh "Báu vật trời cho". Ảnh: FB Phương Anh Đào

Việc góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 là dịp để Phương Anh Đào nhận thêm sự chú ý từ công chúng quốc tế. Ở tuổi 34, với nhan sắc ngày càng mặn mà cùng hành trình nghệ thuật không ngừng phát triển, Phương Anh Đào tiếp tục là một trong những gương mặt đáng chú ý của màn ảnh Việt. Ảnh: FB Phương Anh Đào

Diễn viên Phương Anh Đào biến hình trong đầm dạ hội, khoe vẻ đẹp quyến rũ. Clip: FB Phương Anh Đào