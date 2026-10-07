Phương Anh Đào lọt đề cử top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Mới đây, diễn viên Phương Anh Đào chính thức có tên trong danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (The 100 Most Beautiful Faces 2026) do chuyên trang sắc đẹp độc lập TC Candler công bố. Thông tin nhanh chóng nhận được sự chú ý bởi đây là một trong những bảng đề cử nhan sắc quốc tế được duy trì trong nhiều năm.

Phương Anh Đào tên đầy đủ là Đào Phương Anh Đào, sinh năm 1992, quê Cà Mau. Nữ diễn viên được biết đến qua nhiều bộ phim điện ảnh như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Tro Tàn Rực Rỡ. Đặc biệt, vai Mai trong bộ phim cùng tên của Trấn Thành giúp tên tuổi Phương Anh Đào được biết đến rộng rãi hơn với khán giả đại chúng.

Phương Anh Đào đã chính thức xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 do TC Candler bình chọn.

Được biết, TC Candler bắt đầu thực hiện các bảng bình chọn về gương mặt từ năm 1990. Danh sách Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới được xây dựng dựa trên những tiêu chí liên quan đến ngoại hình, khí chất, mức độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng. Việc Phương Anh Đào xuất hiện trong danh sách đề cử năm nay là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của nữ diễn viên.

Trong năm 2026, Phương Anh Đào tiếp tục có hai dự án điện ảnh đáng chú ý. Đầu năm, cô góp mặt trong Báu Vật Trời Cho, bộ phim do Lê Thanh Sơn đạo diễn và ra mắt vào mùng 1 Tết Bính Ngọ. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Ngọc, một người phụ nữ trải qua nhiều tổn thương từ nhỏ và quyết định làm mẹ đơn thân bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Trong năm 2026, Phương Anh Đào tiếp tục có hai dự án điện ảnh đáng chú ý.

Báu Vật Trời Cho cũng đánh dấu màn tái hợp của Phương Anh Đào và Tuấn Trần sau Mai. Bộ phim kết hợp yếu tố hài hước, hành động với câu chuyện gia đình vùng biển và đã vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu phòng vé.

Cuối năm, Phương Anh Đào trở lại màn ảnh với Ngày Con Còn Mẹ, dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026. Phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, khai thác câu chuyện về tình cảm gia đình và mối quan hệ giữa mẹ với con gái. Phương Anh Đào vào vai Mây, con gái của nhân vật do nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận.

Cuối năm, Phương Anh Đào trở lại màn ảnh với Ngày Con Còn Mẹ, dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026.

Sau thành công của Mai và những dự án tiếp theo, Phương Anh Đào đang duy trì hoạt động ổn định trên màn ảnh rộng. Việc lọt danh sách đề cử Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 trở thành thêm một dấu mốc đáng chú ý của nữ diễn viên trong năm nay.