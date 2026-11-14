Phương Anh Đào không còn gây bất ngờ

Ngày con còn mẹ - bộ phim tâm lý, gia đình của Vũ Ngọc Đãng đang giữ top 1 doanh thu phòng vé Việt. Tác phẩm thu gần 18 tỷ đồng sau vài ngày chiếu (theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến tối 13/11). Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Nguyên Thảo... Dự án cũng đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào - Phương Anh Đào sau Mai (Trấn Thành).

Trong phim, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, cô gái lớn lên trong sự thờ ơ của mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào). Trái ngược với cách đối xử dành cho con gái, bà lại hết mực nuông chiều Pháo (Huy Anh), người con trai thiếu chí tiến thủ và liên tục thất bại trong công việc. Sự thiên vị kéo dài khiến Mây ngày càng bất mãn, thường xuyên xảy ra tranh cãi với mẹ. Trong nhiều phân cảnh tâm lý, Phương Anh Đào thể hiện trọn vẹn. Tuy nhiên, xét tổng thể tác phẩm, nữ diễn viên cho thấy sự thiếu tiết chế. Những phân đoạn khóc liên tục của cô dễ gây mệt mỏi cho khán giả. Ngoài ra, lối diễn của nữ diễn viên chưa mang đến nhiều bất ngờ cho công chúng.

Một bộ phận khán giả cho rằng dự án là bước lùi tiếp theo của Phương Anh Đào. Trong bộ phim đầu năm nay, "ngọc nữ" của màn ảnh Việt cũng có màn thể hiện kém thuyết phục với vai Ngọc của Báu vật trời cho. Thời điểm đó, Phương Anh Đào chia sẻ việc đón nhận những ý kiến khen - chê, trái chiều sau mỗi dự án điện ảnh là điều bình thường đối với một diễn viên. Cô kể bản thân cô cũng luôn tự ngồi xuống, nhìn lại và phân tích xem màn thể hiện của mình đã ổn chưa hay có điều gì cần làm tốt hơn không.

"Nếu ở góc độ nghề nghiệp, không bao giờ tôi cảm thấy hài lòng với mọi vai diễn của mình và luôn muốn tốt hơn. Tôi nghĩ đó là yếu tố cần để phát triển sự nghiệp dài hạn. Những gì chưa tốt, bản thân luôn đau đáu, để tìm cách thay đổi, hoàn thiện nhất có thể ở dự án tiếp theo", Phương Anh Đào cho biết.

Phương Anh Đào đang là diễn viên nữ được đánh giá cao ở thị trường điện ảnh vài năm qua. Đặc biệt là sau màn thể hiện của cô ở phim Mai (đạo diễn Trấn Thành), Phương Anh Đào càng thu hút lượng fan đông. Cô sở hữu sắc vóc đẹp, đài từ tốt và lối diễn sâu sắc. Ngoài các dự án thương mại, Phương Anh Đào cũng tạo dấu ấn khi tham gia Tro tàn rực rỡ (Bùi Thạc Chuyên).

Ngoài đóng phim, Phương Anh Đào cũng là gương mặt được nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm ưa chuộng. Người đẹp theo đuổi phong cách thời trang tối giản, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm.

Về đời tư, Phương Anh Đào khá kín tiếng. Cô từng vướng tin hẹn hò Tuấn Trần song thường xuyên phủ nhận. Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews, Phương Anh Đào cho biết cả hai chỉ là bạn bè, đồng nghiệp; Tuấn Trần cũng không phải là gu người yêu của cô.

An Nhi