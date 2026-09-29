Phương Anh Đào khóc nghẹn vì Hồng Đào

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào vào vai Mây, con gái của bà Tím do Hồng Đào đảm nhận. Bộ phim tâm lý gia đình của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026, khai thác những tổn thương âm ỉ trong một gia đình khi tình yêu thương không được trao theo cách mà những người trong cuộc mong muốn.

Mây vốn là cô con gái trong gia đình, người đáng lẽ nhận được sự chở che và yêu thương từ mẹ. Thế nhưng, tuổi thơ của cô lại gắn với cảm giác mình luôn đứng sau anh trai Pháo do Huy Anh thủ vai. Trong mắt Mây, bà Tím dành cho con trai những điều tốt đẹp nhất, từ việc hỗ trợ Pháo mở công ty, mua xe đến định hướng Mây làm nhân viên dưới quyền anh trai. Những khác biệt ấy dần biến thành vết thương khó nói thành lời.

Câu chuyện của Ngày Con Còn Mẹ vì thế không đơn thuần xoay quanh một cuộc cãi vã giữa mẹ và con. Mây lớn lên với suy nghĩ rằng mình không phải đứa con được mẹ lựa chọn, trong khi bà Tím lại có cách yêu thương riêng mà chính bà có thể không nhận ra đã tạo nên tổn thương cho con gái. Khi những điều tưởng như nhỏ nhặt tích tụ qua nhiều năm, khoảng cách giữa Phương Anh Đào và Hồng Đào trên màn ảnh ngày càng khó lấp đầy.

Phương Anh Đào liên tục đối đầu với Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Đáng chú ý, những hình ảnh đầu tiên của Ngày Con Còn Mẹ từng hé lộ cảnh bà Tím tát Mây. Sang teaser, câu chuyện được mở rộng hơn khi sự thiên vị dành cho Pháo trở thành một trong những nguyên nhân khiến Mây liên tục đối đầu với mẹ. Đây cũng là lý do nhân vật của Phương Anh Đào mang nhiều lớp cảm xúc: bên ngoài có thể phản ứng gay gắt, nhưng bên trong lại là một người con đã chịu đựng cảm giác không được yêu thương trong thời gian dài.

Câu nói “đứa trẻ hiểu chuyện thường là đứa trẻ không có kẹo” được ê-kíp sử dụng để mô tả Mây phần nào cho thấy nỗi đau của nhân vật. Cô không hẳn thiếu tình yêu thương, mà đau bởi cảm giác tình thương của mẹ luôn được dành cho người khác trước. Chính sự so sánh ấy khiến Mây phải học cách dồn nén cảm xúc, cho đến khi những tổn thương không còn có thể tiếp tục giấu kín.

Với Phương Anh Đào, Mây là một màu sắc khác sau thành công của Mai. Nếu trong tác phẩm của Trấn Thành, cô đảm nhận nhân vật Mai - một phụ nữ trưởng thành với những tổn thương trong tình yêu và cuộc sống, thì ở Ngày Con Còn Mẹ, nữ diễn viên phải khai thác nỗi đau của một người con trong chính gia đình mình.

Màn kết hợp giữa Phương Anh Đào và Hồng Đào cũng đáng chú ý bởi cả hai từng xuất hiện trong Mai. Khi đó, họ gắn với mối quan hệ “mẹ chồng - nàng dâu hụt”. Hai năm sau, Ngày Con Còn Mẹ đưa họ trở thành mẹ con ruột, tạo nên một thử thách hoàn toàn khác về diễn xuất.

Phương Anh Đào và Hồng Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Nếu ở Mai, Hồng Đào và Phương Anh Đào từng có những va chạm trong mối quan hệ gia đình, thì lần này, Hồng Đào phải trực tiếp đối diện với nhân vật con gái của mình. Hồng Đào vào vai bà Tím - người mẹ có sự thiên vị rõ rệt dành cho con trai Pháo. Phương Anh Đào vào vai Mây - cô con gái luôn khao khát được mẹ nhìn thấy và thấu hiểu.

Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, Ngày Con Còn Mẹ còn có sự tham gia của Huy Anh trong vai Pháo, Nguyên Thảo trong vai Ly, cùng Ma Ran Đô, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Công Ninh và một số diễn viên khác. Ma Ran Đô đảm nhận vai Lai, bạn trai của Mây, qua đó mở rộng thêm tuyến câu chuyện của nhân vật nữ chính.

Với Phương Anh Đào, đây tiếp tục là một dự án đáng chú ý trong năm 2026 sau Báu Vật Trời Cho. Còn với Hồng Đào, vai bà Tím cho phép nữ nghệ sĩ tiếp tục khai thác dạng nhân vật người mẹ nhiều mâu thuẫn, nhưng lần này câu chuyện được đẩy sâu vào sự thiên vị, khoảng cách thế hệ và những điều con cái thường không thể nói ra với cha mẹ.

Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026, với trọng tâm là mối quan hệ nhiều khoảng cách giữa Mây và bà Tím. Qua màn thể hiện của Phương Anh Đào và Hồng Đào, bộ phim đặt câu chuyện về tình thân trong những mâu thuẫn đời thường, nơi sự khác biệt trong cách yêu thương có thể trở thành nguyên nhân khiến các thành viên trong gia đình xa cách.