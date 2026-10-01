Phương Anh Đào khiến khán giả bất ngờ khi hé lộ tính cách ít ai biết về nghệ sĩ Hồng Đào: 'Rất ngây thơ và dễ thương'

Nhận lời tham gia dự án ngay lập tức vì kịch bản quá dễ thương, Hồng Đào cũng tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với nhân vật. Nữ nghệ sĩ chia sẻ rằng, chị nhìn thấy một phần hình ảnh của chính mình trong bộ phim. Hồng Đào cũng có con gái và ở ngoài đời thực cũng từng trải qua những mâu thuẫn, xung đột mẹ con tương tự như những chi tiết được đưa vào kịch bản.

Đây cũng là dự án đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào, kể từ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành. Bằng kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, Hồng Đào khẳng định, trong mỗi phân cảnh, nếu kịch bản đòi hỏi nhân vật nào cần 'tỏa sáng', chị sẽ luôn sẵn sàng là người dịu lại, nâng đỡ để đẩy cảm xúc của bạn diễn lên mức tốt nhất.

Ngay khi đọc kịch bản, Phương Anh Đào đã cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ vì có quá nhiều chất liệu tương đồng với câu chuyện của bản thân. Nữ diễn viên chia sẻ với “mẹ Tím” Hồng Đào: “Đây là phim tình cảm gia đình, lại nói về chủ đề mẹ con. Gia đình nào cũng sẽ có những câu chuyện tương đồng".

Chia sẻ nghệ sĩ Hồng Đào, Phương Anh Đào luôn dành sự ngưỡng mộ lớn. Cô nhìn nhận "mẹ Tím" là một người vô cùng tài năng, giàu kinh nghiệm, vừa có khả năng viết, sửa kịch bản, vừa biết lập luận và truyền đạt.

Trên phim trường, nghệ sĩ Hồng Đào mang đến nguồn năng lượng tuyệt vời, sự bình tĩnh, chiều sâu và luôn biết cách lùi lại, nâng đỡ để bạn diễn trẻ được tỏa sáng nhất có thể. Đằng sau sự chuyên nghiệp ấy, Phương Anh Đào còn bất ngờ khám phá ra khía cạnh rất ngây thơ và dễ thương của đàn chị ở ngoài đời.