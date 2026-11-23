Tại buổi ra mắt phim Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, Hồng Đào có những chia sẻ đáng chú ý về bạn diễn Phương Anh Đào. Nữ nghệ sĩ cho biết đôi mắt của đàn em khiến chị nhớ đến cô con gái lớn đang sống tại Mỹ. Theo Hồng Đào, con gái chị cũng có chút bướng bỉnh, tạo nên sự liên tưởng thú vị khi quan sát Phương Anh Đào hóa thân thành nhân vật Mây. Chi tiết này mang đến một góc nhìn gần gũi về sự kết nối giữa hai diễn viên, nhất là khi họ cùng đảm nhận câu chuyện tình mẫu tử trên màn ảnh.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào vào vai Mây, cô gái lớn lên với cảm giác mình không được mẹ yêu thương trọn vẹn. Mẹ cô, bà Tím do Hồng Đào thủ vai, thường dành sự quan tâm và ưu ái cho con trai, khiến Mây mang nhiều tổn thương từ thuở nhỏ. Những khoảng cách trong suy nghĩ cùng những điều chưa thể nói thành lời khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con ngày càng xa cách. Chỉ đến khi bà Tím mắc bệnh hiểm nghèo, những thành viên trong gia đình mới có cơ hội nhìn lại tình cảm và học cách thấu hiểu nhau trước khi quá muộn.

Hồng Đào và Phương Anh Đào tái hợp trong phim Ngày Con Còn Mẹ.

Đáng chú ý, Hồng Đào còn đưa những ký ức từ biến cố sức khỏe từng trải qua ngoài đời vào quá trình hóa thân thành bà Tím. Những trải nghiệm cá nhân giúp nữ nghệ sĩ có thêm chất liệu để thể hiện tâm lý một người mẹ đứng trước nỗi lo về sức khỏe, gia đình và những điều còn dang dở. Đây cũng là dạng nhân vật phù hợp với thế mạnh diễn xuất của Hồng Đào, người vốn được khán giả yêu mến qua những vai phụ nữ trung niên giàu trải nghiệm, vừa có nét hài hước vừa chất chứa nhiều tâm sự.

Trước khi trở thành mẹ con ruột trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào và Phương Anh Đào từng có dịp hợp tác trong Mai của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim ra mắt năm 2024, đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng và trở thành một trong những tác phẩm điện ảnh Việt nổi bật tại phòng vé. Trong phim, Phương Anh Đào đảm nhận vai nữ chính Mai, còn Hồng Đào hóa thân thành bà Đào. Hai nhân vật có mối quan hệ mẹ chồng hụt - nàng dâu hụt, tạo nên những tương tác vừa gần gũi vừa giàu cảm xúc. Màn kết hợp ăn ý khi ấy cũng góp phần khiến khán giả mong chờ lần tái hợp tiếp theo của cả hai.

Về sự nghiệp, Phương Anh Đào sinh năm 1992, từng ghi dấu qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em và Tro Tàn Rực Rỡ trước khi tạo bước ngoặt với Mai. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ khả năng thể hiện nội tâm, đặc biệt ở những nhân vật phụ nữ trải qua nhiều tổn thương. Ngoài đời, cô khá kín tiếng, dành phần lớn sự quan tâm cho công việc và gia đình. Phương Anh Đào cũng có xu hướng lựa chọn kịch bản kỹ lưỡng, ưu tiên những vai diễn có chiều sâu để tiếp tục làm mới bản thân.

Trong khi đó, Hồng Đào là nghệ sĩ trưởng thành từ sân khấu kịch, có hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều năm sinh sống tại Mỹ, chị vẫn duy trì công việc diễn xuất và thường xuyên góp mặt trong các dự án điện ảnh Việt. Những bộ phim như Thưa Mẹ Con Đi, Mai, Chị Dâu và Cục Vàng Của Ngoại cho thấy sự bền bỉ cũng như khả năng thích nghi với nhiều dạng nhân vật của nữ nghệ sĩ. Ở tuổi ngoài 60, Hồng Đào vẫn tích cực làm nghề, đồng thời dành thời gian chăm sóc bản thân và hai con gái đã trưởng thành.

Hai thế hệ diễn viên cùng ghi dấu ấn qua những vai diễn giàu chiều sâu tâm lý.

Từ Mai đến Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào và Hồng Đào có thêm cơ hội thể hiện sự ăn ý qua hai mối quan hệ màn ảnh đầy duyên nợ. Đặc biệt, câu chuyện về đôi mắt gợi nhớ đến con gái ngoài đời của Hồng Đào khiến sự kết nối giữa hai diễn viên trở nên gần gũi hơn. Đằng sau vai diễn mẹ con là những cảm xúc đời thực, góp phần tạo nên chiều sâu cho câu chuyện về tình thân mà bộ phim muốn gửi gắm.