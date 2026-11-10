Phương Anh Đào, Hồng Đào vào cuộc đấu

Ngày 9/11, buổi công chiếu phim Ngày con còn mẹ diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện quy tụ đạo diễn và dàn sao gồm nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Phương Anh Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo. Nam diễn viên Ma Ran Đô vắng mặt tại sự kiện.

Ngày con còn mẹ thuộc thể loại tâm lý, gia đình, khai thác câu chuyện của Mây (Phương Anh Đào) và mẹ là bà Tím (Hồng Đào). Từ nhỏ, Mây luôn có cảm giác mẹ thiên vị anh trai. Cảm giác bị bỏ quên kéo dài khiến Mây ngày càng có khoảng cách với mẹ. Những hiểu lầm, bất đồng giữa họ dần trở thành tổn thương tích tụ qua nhiều năm, trước khi biến cố buộc họ phải nhìn nhận lại.

Phương Anh Đào, Hồng Đào và Nguyên Thảo tại sự kiện công chiếu phim ở TP.HCM. Ảnh: NSX.

Bộ phim có kịch bản đơn giản, dễ đoán, khai thác câu chuyện gia đình gần gũi, không nhiều cao trào. Câu chuyện đôi chỗ có phần dàn trải, khá lan man. Bù lại, diễn xuất của Hồng Đào, Phương Anh Đào gây xúc động ở nhiều phân cảnh. Trong khi đó, Ma Ran Đô, Huy Anh, Nguyên Thảo xuất hiện khá mờ nhạt.

Bên cạnh đó, trình làng trong thời điểm loạt bom tấn quốc tế đổ bộ phòng vé Việt như Ramayana của đạo diễn Nitesh Tiwari hay Godzilla Minus Zero (Takashi Yamazaki) cùng sự cạnh tranh khốc liệt của loạt phim nội địa, dự án mới nhất của Vũ Ngọc Đãng đối diện thế khó.

Trước câu hỏi về bài toán doanh thu, nam đạo diễn cho biết đến lúc này, anh không quá lo lắng vì "đã làm hết mình", quyền quyết định cuối cùng thuộc về khán giả.

"Trong thời điểm màn ảnh ngập tràn những tác phẩm bom tấn hoành tráng, hào nhoáng, sự xuất hiện của một bộ phim gia đình dung dị chen vào giữa là một điều may mắn. Hy vọng khán giả sau khi thưởng thức nhiều 'sơn hào hải vị' sẽ tìm thấy sự ngon miệng, ấm cúng khi trở về thưởng thức một bữa cơm nhà", anh nói.

Ở dự án điện ảnh gần nhất, nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục đảm nhận vai người mẹ chịu nhiều tổn thương, hy sinh vì con cái. Nghệ sĩ cho biết nhân vật bà Tím có nhiều điểm giống với cô ngoài đời.

"Tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Và tôi mang những ký ức, trải nghiệm không vui đó vào nhân vật của mình. Phương Anh Đào lại giống đứa con gái lớn của tôi ở ngoài. Hai mẹ con tôi ngoài đời vốn không mấy hợp tính. Nhưng lúc tôi bị bệnh, con bé lại là người ở trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất. Đôi lúc kịch bản có sẵn, song tôi mượn chính những trải nghiệm cuộc đời mình để thể hiện vai diễn này", Hồng Đào kể.

Về phía Phương Anh Đào, đây là lần hợp tác thứ hai của cô với nghệ sĩ gạo cội sau dự án điện ảnh Mai (Trấn Thành). Nữ diễn viên gọi Hồng Đào là "má" và cho biết luôn ấn tượng với sức làm việc, sự chuyên nghiệp trên phim trường của nữ nghệ sĩ.

"Cứ 3h sáng, má đã đến phim trường và lúc nào cũng hừng hực khí thế. Ngày nào má cũng trăn trở suy nghĩ làm sao cho phân đoạn sâu nhất, đáng yêu nhất. Suốt gần 30 ngày quay, điều làm tôi cảm động nhất là những phân đoạn bản thân không thoại câu nào, má chỉ ngồi đó chứng kiến biến cố gia đình xảy ra. Sự từng trải của má làm tôi dâng trào cảm xúc, chỉ muốn ôm chầm", cô kể.