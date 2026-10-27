Phương Anh Đào được đặt kỳ vọng lớn

Phương Anh Đào đang từng bước khẳng định vị thế trong điện ảnh Việt Nam khi liên tiếp góp mặt trong những dự án đạt doanh thu trăm tỷ đồng. Thành công của Mai và Báu Vật Trời Cho không chỉ giúp nữ diễn viên mở rộng độ nhận diện mà còn tạo ra kỳ vọng lớn dành cho dự án tiếp theo. Với Ngày Con Còn Mẹ, cô có cơ hội tiếp tục chứng minh năng lực diễn xuất trong một câu chuyện giàu cảm xúc về tình mẫu tử.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Phương Anh Đào đến từ Mai của đạo diễn Trấn Thành. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 551 tỷ đồng, đưa nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả. Trong tác phẩm, cô đảm nhận vai Mai, người phụ nữ mang nhiều tổn thương, khao khát tình yêu nhưng phải đối diện với những định kiến và lựa chọn khó khăn. Lối diễn xuất tiết chế, giàu cảm xúc giúp Phương Anh Đào thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật, đồng thời khẳng định khả năng đảm nhận vai chính trong những dự án thương mại quy mô lớn.

Phương Anh Đào được kỳ vọng nối dài thành công phòng vé với Ngày Con Còn Mẹ. Ảnh: FBNV

Trước đó, Phương Anh Đào đã có quá trình tích lũy kinh nghiệm qua nhiều bộ phim như Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình và Tro Tàn Rực Rỡ. Nếu các tác phẩm này giúp cô từng bước khẳng định năng lực diễn xuất, Mai lại trở thành cột mốc quan trọng, đưa tên tuổi nữ diễn viên lên một vị thế mới tại phòng vé.

Đến năm 2026, Phương Anh Đào tiếp tục góp mặt trong Báu Vật Trời Cho, đóng cùng Tuấn Trần. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 100 tỷ đồng, nối dài thành tích của nữ diễn viên sau thành công vang dội của Mai. Việc liên tiếp xuất hiện trong hai dự án đạt doanh thu trăm tỷ đồng cho thấy sức hút ngày càng rõ nét của Phương Anh Đào, đồng thời giúp cô trở thành một trong những gương mặt nữ được chú ý của điện ảnh Việt hiện nay.

Tuy nhiên, doanh thu phòng vé không phải yếu tố duy nhất làm nên kỳ vọng dành cho Phương Anh Đào. Nữ diễn viên từng thử sức ở nhiều thể loại, từ tình cảm, tâm lý đến kinh dị và phim nghệ thuật. Sự lựa chọn đa dạng này cho thấy cô không muốn bó hẹp bản thân trong một dạng nhân vật nhất định. Ngoài đời, Phương Anh Đào cũng khá kín tiếng, tập trung vào công việc và thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia dự án mới.

Sau Báu Vật Trời Cho, nữ diễn viên chuẩn bị tái xuất với Ngày Con Còn Mẹ, dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026. Bộ phim do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, đánh dấu màn tái hợp giữa Phương Anh Đào và nghệ sĩ Hồng Đào sau Mai. Lần này, cả hai vào vai mẹ con ruột, lần lượt là Mây và bà Tím.

Phương Anh Đào tái hợp Hồng Đào trong dự án điện ảnh mới.

Khác với câu chuyện tình yêu trong Mai, Ngày Con Còn Mẹ tập trung vào những mâu thuẫn gia đình và tổn thương tích tụ trong mối quan hệ giữa mẹ và con gái. Sự thiên vị của người mẹ cùng những khoảng cách kéo dài theo thời gian trở thành nút thắt cảm xúc của tác phẩm. Bên cạnh hai diễn viên chính, phim còn có sự góp mặt của Nguyên Thảo, Huy Anh, Ma Ran Đô, NSND Lê Thiện và NSƯT Công Ninh.

Sau hai bộ phim đạt doanh thu trăm tỷ đồng, Phương Anh Đào có thêm lợi thế về độ nhận diện khi bước vào dự án mới. Dẫu vậy, Ngày Con Còn Mẹ vẫn là một thử thách riêng, bởi thành công của phim không chỉ phụ thuộc vào sức hút của dàn diễn viên mà còn nằm ở khả năng chạm đến cảm xúc khán giả. Với kinh nghiệm diễn xuất và những dấu ấn đã tạo dựng, Phương Anh Đào được kỳ vọng tiếp tục có một vai diễn đáng chú ý, đồng thời duy trì sức hút tại phòng vé Việt.