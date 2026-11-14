Phương Anh Đào dành lời khen cho Ma Ran Đô

Mới đây, Phương Anh Đào chia sẻ một kỷ niệm đáng nhớ với bạn diễn Ma Ran Đô trong quá trình ghi hình Ngày Con Còn Mẹ. Câu chuyện không đến từ một cảnh quay cầu kỳ hay món quà đắt tiền, mà bắt đầu bằng chiếc bánh croissant nhỏ khiến nữ diễn viên cảm nhận được sự tinh tế của đàn em.

Cụ thể, khi được hỏi về kỷ niệm vui với Ma Ran Đô, Phương Anh Đào kể rằng vào ngày cả hai thực hiện cảnh quay có nhiều tương tác nhất, nam diễn viên đã chủ động mua bánh croissant mang đến cho cô. Điều khiến nữ diễn viên bất ngờ là Ma Ran Đô không chọn món quà một cách ngẫu nhiên. Anh để ý thấy trên túi xách của cô có treo chiếc móc khóa hình bánh sừng bò, từ đó nhận ra đây có thể là món ăn cô yêu thích.

Ma Ran Đô và Phương Anh Đào phía sau hậu trường.

Phương Anh Đào hài hước gọi hành động này là màn “đút lót” của bạn diễn. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện vui vẻ ấy là sự quan sát và quan tâm rất nhỏ nhưng đúng lúc. Nữ diễn viên đánh giá Ma Ran Đô là người lịch sự, khéo léo và biết cách tạo thiện cảm với những người làm việc cùng.

Không chỉ ghi điểm bằng món quà bất ngờ, Ma Ran Đô còn được Phương Anh Đào khen ngợi bởi cách làm việc chuyên nghiệp. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, trong những phân cảnh có tương tác tình cảm hoặc thân mật, đàn em luôn chủ động trao đổi trước với cô. Anh thường hỏi: “Em làm cái này nè, có phù hợp không?”.

Việc thông báo và hỏi ý kiến bạn diễn trước khi thực hiện hành động trong cảnh quay giúp Phương Anh Đào có sự chuẩn bị, tránh cảm giác bất ngờ hoặc rơi vào thế bị động. Đây cũng là chi tiết cho thấy Ma Ran Đô chú trọng đến sự thoải mái và ranh giới cá nhân của người cùng diễn. Với một cảnh quay đòi hỏi sự phối hợp giữa hai diễn viên, thái độ tôn trọng này góp phần giúp quá trình làm việc diễn ra tự nhiên hơn.

Ma Ran Đô đóng vai bạn trai Phương Anh Đào trong Ngày Con Còn Mẹ.

Những lời nhận xét của Phương Anh Đào khiến khán giả có thêm góc nhìn về Ma Ran Đô ngoài hình ảnh nam diễn viên trẻ thường xuất hiện trên màn ảnh. Trong Ngày Con Còn Mẹ, anh đảm nhận vai Lai, bạn trai của Mây do Phương Anh Đào thủ vai. Nhân vật này được giới thiệu là người đồng hành với Mây khi cô đối diện những tổn thương và biến cố trong gia đình.

Ngày Con Còn Mẹ do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, quy tụ dàn diễn viên gồm Hồng Đào, Phương Anh Đào, Ma Ran Đô, Huy Anh, Nguyên Thảo và NSƯT Lê Thiện. Phim xoay quanh Mây, cô gái luôn mang cảm giác mẹ thiên vị anh trai và bản thân không được yêu thương đúng mức. Những hiểu lầm kéo dài khiến mối quan hệ giữa Mây và mẹ là bà Tím ngày càng xa cách. Chỉ khi biến cố sức khỏe xảy đến với mẹ, cô mới dần nhận ra những điều mình từng bỏ lỡ.

Với Phương Anh Đào, vai Mây tiếp tục là một thử thách diễn xuất sau những dấu ấn trước đó trên màn ảnh rộng. Trong khi đó, Ma Ran Đô có thêm cơ hội thể hiện màu sắc khác khi đảm nhận nhân vật Lai, bên cạnh những vai diễn từng giúp anh được chú ý trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tử Chiến Trên Không và Truy Tìm Long Diên Hương.

Trước Ngày Con Còn Mẹ, Ma Ran Đô từng gây chú ý với vai Tú trong Nụ Hôn Bạc Tỷ, sau đó tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh có doanh thu tốt. Việc được Phương Anh Đào dành lời khen về thái độ làm nghề vì thế cũng giúp khán giả quan tâm hơn đến hình ảnh của nam diễn viên ở hậu trường.

Ngày Con Còn Mẹ chính thức khởi chiếu từ ngày 11/11. Bên cạnh câu chuyện gia đình và màn kết hợp giữa Hồng Đào - Phương Anh Đào, sự xuất hiện của Ma Ran Đô cũng là một trong những yếu tố được khán giả chú ý khi bộ phim ra rạp.