Mới đây, trong một buổi phỏng vấn về Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào có những chia sẻ đáng chú ý về quá trình làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Nữ diễn viên cho biết phim nào cũng có những cảnh quay bị cắt trong quá trình dựng. Cô thường nhắn đạo diễn rằng phân đoạn nào đủ sức cuốn hút khán giả thì hãy giữ lại, còn những cảnh diễn khác của mình, anh cứ mạnh tay lược bỏ.

Không riêng Phương Anh Đào, nghệ sĩ Hồng Đào, Huy Anh, Nguyễn Thảo cùng các thành viên trong đoàn phim cũng tích cực đóng góp ý kiến. Ở những phân đoạn có diễn biến tâm lý căng thẳng, các diễn viên thường đề xuất thêm tình tiết, viết bổ sung lời thoại hoặc mong muốn giữ lại những chi tiết dành cho nhân vật. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn dựng phim, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tinh gọn các phân đoạn để bảo đảm nhịp điệu chung.

Phương Anh Đào chia sẻ về quá trình làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng trong Ngày Con Còn Mẹ.

Đáng chú ý, khi xem bản phim hoàn chỉnh tại buổi premiere, Phương Anh Đào vẫn cảm thấy câu chuyện sinh động và cuốn hút dù đã biết trước diễn biến. Nữ diễn viên qua đó càng tin tưởng vào lựa chọn của đạo diễn. Chia sẻ này cũng cho thấy cô không đặt thời lượng xuất hiện của bản thân lên trên hiệu quả tổng thể, sẵn sàng chấp nhận cắt bỏ những cảnh quay để bộ phim có cách kể chuyện cô đọng hơn.

Phương Anh Đào sinh năm 1992, quê Cà Mau, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Cô bắt đầu được chú ý qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (2018), vai diễn giúp nữ diễn viên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án như Chàng Vợ Của Em, Bằng Chứng Vô Hình, Tro Tàn Rực Rỡ và Chiếm Đoạt.

Năm 2024, sự nghiệp Phương Anh Đào có bước ngoặt lớn với vai nữ chính trong Mai của đạo diễn Trấn Thành. Hình ảnh người phụ nữ mang nhiều tổn thương, khao khát tình yêu được cô thể hiện giàu cảm xúc, góp phần giúp bộ phim đạt doanh thu hơn 520 tỷ đồng. Thành công này đưa nữ diễn viên trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt.

Bên cạnh sự nghiệp, Phương Anh Đào có đời tư khá kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm trước truyền thông. Cô chủ yếu dành thời gian cho gia đình và công việc, đồng thời thận trọng trong việc lựa chọn kịch bản. Sau Mai và Báu Vật Trời Cho, Ngày Con Còn Mẹ tiếp tục là dự án đáng chú ý trong hành trình diễn xuất của nữ diễn viên.

Phương Anh Đào ngày càng khẳng định vị trí trong làng điện ảnh Việt.

Qua câu chuyện hậu trường, Phương Anh Đào cho thấy sự tin tưởng dành cho đạo diễn và tinh thần đặt chất lượng tác phẩm lên hàng đầu. Đây cũng là cách nữ diễn viên khẳng định sự chuyên nghiệp sau nhiều năm bền bỉ theo đuổi điện ảnh.