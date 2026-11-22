Chuyện tình cảm giữa Phương Anh Đào và Ma Ran Đô đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi bất ngờ xuất hiện biến cố người thứ ba. Ngay thời điểm vừa tính đến chuyện về chung một nhà, mối quan hệ của cả hai rơi vào rạn nứt vì sự thiếu trung thực từ phía đàng trai.

Phân cảnh Phương Anh Đào khóc nức nở trong phim Ngày con còn mẹ

Tình huống này là một phân cảnh cao trào trong tbộ phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ gcó sự tham gia của hai diễn viên. Ở phân đoạn này, sau khi chủ động ngỏ ý muốn cưới, nhân vật của Ma Ran Đô viện cớ bận đi đón bà ngoại chơi pickleball để che giấu hành tung. Tuy nhiên, sự lúng túng của anh không qua mắt được đối phương. Nhân vật của Phương Anh Đào đã giật lấy điện thoại kiểm tra và phát hiện tin nhắn từ một cô gái khác gửi đến với nội dung bày tỏ sự nhớ nhung, quan tâm đầy thân mật. Cú sốc bị lừa dối ngay sau lời hẹn ước khiến tâm lý nhân vật nữ chính rơi vào trạng thái hụt hẫng.

Phân cảnh trong phim Ngày con còn mẹ

Ngày Con Còn Mẹ đánh dấu sự kết hợp giữa Phương Anh Đào và Ma Ran Đô trên màn ảnh rộng. Sau loạt tác phẩm ghi dấu ấn về chiều sâu nội tâm như Mai, Tro Tàn Rực Rỡ hay Bằng Chứng Vô Hình, Phương Anh Đào tiếp tục phát huy sở trường diễn xuất cảm xúc ở các phân đoạn biến cố tình cảm. Trong khi đó, Ma Ran Đô – gương mặt trẻ đang nhận được sự chú ý của điện ảnh Việt thời gian gần đây – mang đến màu sắc nhân vật nhiều mâu thuẫn khi đứng cạnh đàn chị giàu kinh nghiệm.

Phân cảnh Phương Anh Đào phát hiện sự thật Ma Ran Đô thu hút nhiều sự chú ý

Sau khi phân cảnh trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận xoay quanh tình huống éo le này. Nhiều khán giả bày tỏ sự đồng cảm với cảm giác hụt hẫng của nhân vật nữ chính khi phát hiện người sắp cưới nói dối trắng trợn để qua lại với người khác. Bên cạnh đó, người xem cũng đánh giá cao biểu cảm chuyển biến tâm lý tự nhiên của Phương Anh Đào và sự tung hứng nhịp nhàng giữa cô với Ma Ran Đô.