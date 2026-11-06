Phường An Xuyên lập lại trật tự, chỉnh trang cảnh quan đô thị

Lực lượng chức năng phường An Xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Tổ quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, trật tự xây dựng phường An Xuyên phối hợp với Công an phường kiểm tra trên các tuyến đường: Phan Ngọc Hiển, Ngô Quyền, Lê Duẩn, Nguyễn Trãi và khu vực xung quanh Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 13 bảng hiệu đặt không đúng quy định, gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và lối đi của người dân.

Lực lượng chức năng phường An Xuyên ra quân kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, không đặt bảng quảng cáo, vật dụng gây cản trở giao thông; chủ động sắp xếp hàng hoá, bảng hiệu đúng vị trí, giữ gìn vệ sinh môi trường và không gian công cộng.

Kiểm tra, xử lý các bảng hiệu đặt để không đúng quy định.

Trung tâm Công ích phường An Xuyên phối hợp lực lượng dân quân tự vệ vệ sinh hồ nước tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Phó Chủ tịch UBND phường An Xuyên Lê Thanh Danh cho biết, phường sẽ duy trì kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, không để tái lấn chiếm. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành của người dân, xây dựng cảnh quan đô thị thông thoáng, sạch đẹp, tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến địa phương./.