Phường An Xuyên hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026
Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Cà Mau, thành viên Ban tổ chức diễn tập tỉnh, đánh giá, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ phường An Xuyên năm 2026 đã hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra và an toàn tuyệt đối.
Diễn ra trong ngày 18 và 19/9, nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.
Quá trình diễn tập, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang phường phối hợp chặt chẽ, vận hành cơ chế theo đúng nội dung, trình tự. Các tình huống giả định được xử lý linh hoạt, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa bàn.
Trong đó, nội dung thực binh A (được tổ chức tại Khóm 18) diễn ra nghiêm túc, đúng yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tham gia.
“Qua diễn tập, địa phương rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án, nâng cao khả năng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự”, Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, thành viên Ban tổ chức diễn tập tỉnh, nhấn mạnh.
Thông qua diễn tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/phuong-an-xuyen-hoan-thanh-dien-tap-chien-dau-phong-thu-nam-2026-a132528.html