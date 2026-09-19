Phường An Xuyên hoàn thành diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026

Diễn ra trong ngày 18 và 19/9, nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Các đại biểu tham dự theo dõi nội dung diễn tập.

Quá trình diễn tập, cấp uỷ, chính quyền địa phương đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang phường phối hợp chặt chẽ, vận hành cơ chế theo đúng nội dung, trình tự. Các tình huống giả định được xử lý linh hoạt, sát yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế địa bàn.

Đồng chí Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Xuyên, điều hành hội nghị trong nội dung diễn tập.

Trong đó, nội dung thực binh A (được tổ chức tại Khóm 18) diễn ra nghiêm túc, đúng yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tham gia.

Các lực lượng tham gia diễn tập thực binh A tại Khóm 18 (phường An Xuyên).

Diễn tập cứu hộ đưa người gặp nạn ra khỏi đám cháy.

“Qua diễn tập, địa phương rút kinh nghiệm, bổ sung, hoàn thiện các phương án, nâng cao khả năng xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự”, Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau, thành viên Ban tổ chức diễn tập tỉnh, nhấn mạnh.

Đại tá Lý Văn Cường, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh (thứ tư từ trái sang); Đại tá Trần Quốc Dẹn, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh (thứ ba từ phải sang); đồng chí Hồ Văn Chung, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường An Xuyên (thứ hai từ trái sang) và đồng chí Huỳnh Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Xuyên (bìa phải), tặng quà các lực lượng tham gia thực binh A tại Khóm 18.

Thông qua diễn tập nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.