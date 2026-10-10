Phường An Xuyên hỗ trợ gần 9 tấn lúa giống, tiếp sức nông dân vụ đông xuân

Những bao lúa giống được trao tận tay nông dân đúng thời điểm chuẩn bị xuống giống, mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho bà con sau những ảnh hưởng do mưa ngập. Với nhiều hộ sản xuất, nguồn hỗ trợ kịp thời giúp giảm bớt nỗi lo chi phí, chủ động chuẩn bị đồng ruộng, bảo đảm lịch thời vụ.

Phường An Xuyên hỗ trợ lúa giống, tiếp sức nông dân chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân.

Ông Nguyễn Quốc Kháng, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng đô thị phường An Xuyên, cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, phòng tham mưu chương trình trồng lúa an toàn theo quy trình sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải thấp. Từ nguồn vốn Trung ương và tỉnh hỗ trợ, đã hỗ trợ cho người dân gần 9 tấn lúa giống, cùng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để gieo sạ trong vụ này”.

Xe chở lúa giống được đưa đến điểm tập kết để phân phát cho người dân.

Theo đó, 163 hộ dân tại hai khóm được hỗ trợ giống để sản xuất trên tổng diện tích 212 ha. Chương trình hướng đến phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, giảm phát thải, góp phần thay đổi tập quán canh tác, nâng cao chất lượng nông sản và hiệu quả kinh tế. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ 50% chi phí giống giúp nông dân giảm áp lực đầu tư ban đầu, nhất là trong giai đoạn khẩn trương chuẩn bị cho vụ mùa mới.

Người dân phường An Xuyên vui mừng chở lúa giống được hỗ trợ về nhà, chuẩn bị cho vụ đông xuân.

Ông Nguyễn Thanh Nhân, người dân Khóm 17, phường An Xuyên, chia sẻ: “Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Nhân dân cũng mừng. Hỗ trợ 50% thì dân đỡ tốn chi phí, bà con làm cho kịp thời vụ, phát triển kinh tế gia đình”.

Cùng chung niềm phấn khởi, ông Nguyễn Văn Đường ở Khóm 17, cho biết giống lúa Đài Thơm 8 phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Sự hỗ trợ kịp thời giúp gia đình ông có thêm điều kiện chuẩn bị cho vụ mùa mới, với mong muốn lúa sinh trưởng tốt, đạt năng suất và mang lại nguồn thu ổn định.

Giống lúa Đài Thơm 98 được cấp cho nông dân phường An Xuyên, phù hợp với sản xuất vụ đông xuân.

Từ nguồn hỗ trợ lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, nông dân có thêm điều kiện khắc phục khó khăn sau mưa ngập, chủ động bước vào vụ đông xuân. Đây cũng là cơ hội để địa phương thúc đẩy chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng nâng cao chất lượng hạt lúa, giảm phát thải, hướng đến sản xuất nông nghiệp hiệu quả và bền vững./.