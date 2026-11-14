Phường An Xuyên chủ động chuẩn bị, phục vụ 2 sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn

Trong hai ngày 14 và 15/11, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường An Xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị và các khóm ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị.

Cán bộ, đoàn viên, hội viên và các lực lượng phường An Xuyên ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu vực Quảng trường Phan Ngọc Hiển, nơi sẽ diễn ra các hoạt động của Festival Tôm Cà Mau.

Các lực lượng thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, quét dọn lòng đường, vỉa hè, khơi thông cống rãnh tại các tuyến đường trọng điểm như Huỳnh Tấn Phát, Ngô Quyền và khu vực Quảng trường Phan Ngọc Hiển.

Các cơ quan, đơn vị và khu dân cư cũng đồng loạt vệ sinh khu vực xung quanh trụ sở, nơi ở; vận động người dân giữ gìn vệ sinh chung, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Khóm 18, phấn khởi cho biết người dân đồng tình, hưởng ứng các hoạt động chỉnh trang đường phố, vệ sinh môi trường và sẽ tiếp tục chung tay giữ gìn cảnh quan, góp phần quảng bá hình ảnh Cà Mau đến du khách.

Các lực lượng thu gom rác thải, vệ sinh tuyến đường Huỳnh Tấn Phát để tạo cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp.

Song song với chỉnh trang đô thị, Công an phường An Xuyên tổ chức ra quân cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trước, trong và sau các sự kiện.

Lực lượng công an tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, phối hợp phân luồng giao thông, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở, địa điểm tập trung đông người và chuẩn bị phương án ứng phó các tình huống phát sinh.

Thượng tá Đặng Ngọc Triệu, Trưởng Công an phường An Xuyên, cho biết, lực lượng công an quyết tâm triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời các tình huống, bảo đảm an toàn cho người dân, vận động viên và du khách.

Đồng chí Huỳnh Văn Minh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Xuyên, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ ra quân.

Chủ tịch UBND phường Huỳnh Văn Minh yêu cầu lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình, tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an toàn các hoạt động diễn ra trên địa bàn.

Việc đồng loạt triển khai các hoạt động chỉnh trang đô thị và bảo đảm an ninh trật tự thể hiện sự chủ động của phường An Xuyên trong chuẩn bị các điều kiện phục vụ Giải chạy Marathon và Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, cũng như xây dựng hình ảnh địa phương văn minh, an toàn, thân thiện./.