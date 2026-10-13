Phương án tổ chức giao thông tuyến nối 2 cao tốc tại Phú Thọ

Cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo quyết định do Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Thanh Hoài ký, phương án tổ chức giao thông tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ được phê duyệt trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành và kết quả thẩm định phương án của dự án.

Quá trình thẩm định có sự tham gia của Khu Quản lý đường bộ I, Cục Cảnh sát giao thông, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, cùng các tài liệu kiểm tra an toàn giao thông trước khi công trình được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Cục Đường bộ Việt Nam giao Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, với tư cách chủ đầu tư, tổ chức thực hiện phương án theo nội dung được phê duyệt, bảo đảm tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu đường bộ và các công trình an toàn giao thông; khắc phục các tồn tại theo kiến nghị của Cục Cảnh sát giao thông tại Văn bản số 6228/CSGT-P7 ngày 23/9/2026 và Khu Quản lý đường bộ I tại Văn bản số 2041/KQLĐBI-QLTCGT ngày 23/9/2026.

Trong thời gian bảo hành công trình, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức giao thông thực tế để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo và các công trình an toàn giao thông khi phát sinh bất cập. Sau khi kết thúc thời gian bảo hành, chủ đầu tư kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh phương án phù hợp điều kiện hạ tầng và tình hình giao thông thực tế; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành quy định.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hệ thống báo hiệu trên tuyến cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Trong giai đoạn chưa bàn giao công trình cho Khu Quản lý đường bộ I, Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm tạm thời quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì công trình, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

Đối với Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu đơn vị phối hợp chủ đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ. Trường hợp phát sinh bất cập trong quá trình khai thác, nhất là tại các vị trí kết nối với đường cao tốc và các tuyến đường liên quan, đơn vị phối hợp kiểm tra hiện trường, thống nhất biện pháp xử lý hoặc báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, chỉ đạo.

Khu Quản lý đường bộ I cũng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc khắc phục các tồn tại trước khi tiếp nhận công trình; sau khi bàn giao, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ theo quy định.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế trong quá trình khai thác, Cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Khu Quản lý đường bộ I quyết định các biện pháp tạm thời nhằm điều chỉnh cục bộ phương án tổ chức giao thông tại một số vị trí khi cần thiết.

Các biện pháp này được áp dụng trong quá trình thi công, bảo trì đường cao tốc và nút giao; khi xảy ra tình huống cấp bách cần ngăn ngừa, khắc phục sự cố giao thông; hoặc khi có yêu cầu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam và lực lượng Cảnh sát giao thông.