Nhà trưng bày được đầu tư nhằm phục vụ hoạt động trưng bày, giới thiệu, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu của người dân. Tuy nhiên, đến nay công trình chưa được bố trí hiện vật, tư liệu để tổ chức trưng bày theo công năng dự kiến. Các hiện vật, tư liệu chủ yếu đang được giới thiệu tại Di tích lịch sử Nhà Mẹ Thứ.

Nhà trưng bày thuộc Công viên Mẹ Thứ.

Ông Đặng Công Nhiên, Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, sau khi thành lập, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường cần địa điểm làm việc để ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ. Trong khi chưa có trụ sở riêng, được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, UBND phường bố trí tạm khoảng 100m² tại Nhà trưng bày, gồm 2 phòng làm việc cho 5 cán bộ, nhân viên.

Trong quá trình sử dụng, phường đã sửa chữa, tu bổ một số hạng mục xuống cấp như sơn lại tường, thay cửa, sửa nhà vệ sinh và lát lại những vị trí sân công viên bị hư hỏng. Đồng thời, yêu cầu đơn vị sử dụng bảo quản cơ sở vật chất, giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, an toàn; không tự ý thay đổi kết cấu, công năng hoặc làm ảnh hưởng đến mục tiêu đầu tư ban đầu của công trình.

Chủ tịch UBND phường An Thắng cho biết, địa phương đã báo cáo UBND thành phố xem xét, thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường tiếp tục sử dụng tạm Nhà trưng bày làm nơi làm việc trong thời gian chờ bố trí trụ sở riêng, bảo đảm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Phường cho biết chỉ sử dụng tạm.

Sau khi được bố trí trụ sở mới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường sẽ di chuyển, hoàn trả và bàn giao lại Nhà trưng bày theo nguyên trạng để địa phương quản lý, khai thác đúng công năng, mục đích được cấp có thẩm quyền xác định.