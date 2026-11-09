Phường An Thắng hoàn thành bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổ bầu cử tổ dân phố Thanh Quýt 1, phường An Thắng kiểm tra, niêm phong thùng phiếu bầu cử. Ảnh: N.ĐOAN

Tham gia bầu cử, đông đảo người dân có mặt tại nhà sinh hoạt văn hóa tổ dân phố để tìm hiểu tiểu sử nhân sự ứng cử tổ trưởng tổ dân phố, thực hiện các nghi thức bầu cử và tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả, có 98,31% cử tri đại diện hộ gia đình (8.158/8.298 hộ) bỏ phiếu bầu cử tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với 14 nhân sự ứng cử. Riêng tại tổ dân phố Điện Thắng có 2 người ứng cử, chọn người có số phiếu cao hơn làm tổ trưởng tổ dân phố.

Cử tri đại diện hộ gia đình bỏ phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Quýt 1. Ảnh: N.ĐOAN

Theo ông Trương Công Nhân, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường An Thắng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiệm vụ bầu cử trên địa bàn phường được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, bảo đảm đúng chủ trương, quy định và lộ trình đề ra.

Công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, góp phần tạo không khí phấn khởi, thực sự trở thành ngày hội tại các khu dân cư. Nhân dân đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và kết quả bầu cử đúng theo chủ trương, định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy phường.