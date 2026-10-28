Phương án tái thiết hồ Gươm với tổng vốn hơn 22.200 tỷ đồng, dân cư khu vực nào có thể bị ảnh hưởng?

Dự án được chia thành 3 thành phần. Trong đó, giải phóng mặt bằng có kinh phí khoảng 9.924 tỷ đồng; xây dựng trung tâm thương mại ngầm 4 tầng, tổng diện tích sàn 82.608 m², với vốn đầu tư 4.611 tỷ đồng; xây dựng, cải tạo công trình và chỉnh trang cảnh quan hồ Gươm có vốn khoảng 7.694 tỷ đồng.

Thành phố dự kiến sử dụng 6 quỹ đất có tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị 4.878 tỷ đồng, để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT. Phương án thanh toán cũng có thể kết hợp ngân sách Nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm.

Dự án hướng tới hình thành quảng trường lớn, kết nối hồ Gươm với các không gian văn hóa, lịch sử lân cận, dự kiến hoàn thành năm 2029.