Ban tổ chức trao tặng cờ cho các đội thi

Hội thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện mục tiêu xây dựng phường An Phú an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Tham gia hội thi, 25 đội tranh tài ở 3 nội dung gồm: thi lý thuyết, thi tiểu phẩm tuyên truyền và thi ấn phẩm truyền thông. Ở phần thi lý thuyết, các đội thể hiện kiến thức về pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Với hình thức thi loại trực tiếp, các đội phải nhanh chóng hội ý, đưa ra đáp án chính xác trong thời gian quy định. Qua đó, góp phần củng cố kiến thức, nâng cao khả năng xử lý các tình huống liên quan đến công tác phòng, chống ma túy trong thực tiễn.

Đông đảo người dân đến tham dự hội thi

Đối với phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, các đội được chia thành hai bảng. Bảng A gồm 11 đội đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; bảng B gồm 14 đội đến từ các khu phố trên địa bàn phường.

Thông qua hình thức sân khấu hóa, các đội mang đến những tiểu phẩm tuyên truyền gần gũi với đời sống, tập trung phản ánh tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; những nguy cơ, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ sử dụng ma túy; đồng thời đề cao vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong giáo dục, quản lý, phòng ngừa tệ nạn ma túy. Những thông điệp được chuyển tải bằng hình thức sinh động, dễ hiểu, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân.

Điểm nhấn của hội thi năm nay là phần thi ấn phẩm truyền thông, với các sản phẩm poster tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Các đội đã phát huy khả năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế các sản phẩm truyền thông trực quan, sinh động, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Một tiết mục tuyên truyền 'nói không với ma túy'

Các ấn phẩm được đăng tải trên trang Facebook của phường và trưng bày tại khu vực tổ chức hội thi, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, tương tác và chia sẻ thông điệp phòng, chống ma túy. Đây cũng là hình thức đổi mới công tác tuyên truyền, gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với chuyển đổi số, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin trong cộng đồng.

Thông qua hội thi, các đội không chỉ có dịp giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và kỹ năng tuyên truyền mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở.