Phường An Phú Đông: Phát huy vai trò của lực lượng dân phòng trong công tác PCCC

Ông Đỗ Đăng Ái, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông cho rằng, việc tuyên truyền kiến thức, huấn luyện kỹ năng về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) cho lực lượng dân phòng là nhiệm vụ rất quan trọng, vì đây là một trong những lực lượng thường có mặt sớm ở hiện trường nơi xảy ra sự cố cháy, nổ trên địa bàn và trực tiếp tham gia cứu chữa ở giai đoạn ban đầu, trước khi lực lượng Cảnh sát chuyên nghiệp có mặt xử lý vụ cháy.

Do đó, lực lượng này cần thường xuyên được nâng cao kiến thức pháp luật về phòng cháy, kỹ năng xử lý đám cháy và cứu nạn cứu hộ ngay khi đám cháy mới phát sinh. Nhận diện được vai trò quan trọng của lực lượng dân phòng, UBND phường An Phú Đông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM tổ chức lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho gần 200 đội viên của 38 Đội dân phòng.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

100% lực lượng dân phòng tham gia tập huấn

Tại các buổi tập huấn, báo cáo viên Phòng PC07, Công an TPHCM đã tập trung bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ PCCC, kỹ năng xử lý cháy nổ và thoát nạn ban đầu khi có sự cố xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư, hậu cần tại chỗ). Đồng thời, hướng dẫn từng đội viên thực hành sử dụng thành thạo các phương tiện như bình chữa cháy xách tay, lăng phun nước và xe mini chữa cháy…

Từng đội viên sử dụng thành thạo bình chữa cháy xách tay.

Trong nhiều năm qua, lực lượng dân phòng phường An Phú Đông cùng người dân địa phương đã phối hợp hiệu quả trong xử lý ban đầu nhiều vụ cháy vừa và nhỏ xảy ra trên địa bàn. Hỗ trợ lực lượng chuyên nghiệp khống chế nhanh nhiều đám cháy lớn, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, lực lượng dân phòng của phường cũng đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy cho người dân dưới nhiều hình thức như phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ dân, trong các hội nghị, hội thi, cuộc họp với người dân định kỳ; hướng dẫn các hộ dân, hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy. Hơn thế nữa, phần lớn lực lượng này còn tham gia làm Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ liên gia an toàn PCCC tại nơi sinh sống.

Từng đội viên sử dụng lăng phun nước xe chữa cháy mini.

Dân phòng là một trong những lực lượng quan trọng trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, khu dân cư. Sự cố cháy, nổ khi mới phát sinh là khoảng thời gian vàng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có ý nghĩa quyết định về khả năng phát triển của đám cháy cũng như mức độ thiệt hại do cháy gây ra. Do đó, tập huấn, trang bị kỹ năng thường xuyên và nâng cao trình độ xử lý tình huống cho lực lượng dân phòng là nhiệm vụ quan trọng và cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng dân phòng, để lực lượng này thực sự là cánh tay nối dài đắc lực của Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp.