Toàn phường có 8.226/8.229 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,96%. Tổng số phiếu đồng ý dành cho 7 người trúng cử là 7.902 phiếu, chiếm 96,03% tổng số đại diện hộ gia đình trong danh sách bầu cử. Trong đó, tổ trưởng tổ dân phố Long Quang đạt tỷ lệ phiếu đồng ý cao nhất với 99,5%, tiếp đến là tổ trưởng dân phố Phú Hòa với 99,48%.

Phường An Nhơn Nam hoàn thành bầu cử đủ 7 tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo quy định. Ảnh: Ánh Nguyệt

Kết quả bầu cử thể hiện sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri trong việc lựa chọn người đại diện tại khu dân cư. Đây cũng là cơ sở để kiện toàn đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa chính quyền với người dân, kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng.