Phường An Khê tuyên truyền phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn

Báo cáo viên trao đổi tại hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu hiện trạng và định hướng công tác bảo vệ môi trường của thành phố Đà Nẵng và địa phương.

Đồng thời, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng như: Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND ngày 29/5/2026 của HĐND thành phố quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến; Quyết định số 97/2026/QĐ-UBND ngày 29/6/2026 của UBND thành phố về ban hành quy định công tác quản lý, bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng được hướng dẫn chi tiết về việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn.

Hội nghị dành thời gian để trao đổi, thảo luận phương thức thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải cồng kềnh, giá hạ, xà bần nhằm bảo đảm vệ sinh chung trên địa bàn phường.

Các đại biểu phường An Khê tham dự hội nghị. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phát biểu tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND phường An Khê đề nghị mỗi hộ gia đình nâng cao ý thức giảm thiểu, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn; thực hiện bỏ rác đúng thời gian, địa điểm và không xả rác bừa bãi.

Riêng đối với các hoạt động sửa chữa, xây dựng nhà ở, các hộ gia đình phải có biện pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải xây dựng đúng quy định; tuyệt đối không đổ trộm xà bần, đất đá, vật liệu xây dựng ra các khu vực công cộng.

Thời gian tới, UBND phường sẽ tăng cường kiểm tra, tiếp nhận phản ánh và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại.