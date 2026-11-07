Phường An Khê tuyên truyền hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật

Chủ tịch UBND phường An Khê Ngô Ngọc Hậu trao giấy khen cho các tập thể đoạt giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ảnh: T.CÔNG

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2026, phường An Khê triển khai chuỗi 10 hoạt động từ ngày 24/10 đến 9/11, tập trung vào những nội dung thiết thực, gắn với nhu cầu của người dân và nhiệm vụ quản lý tại địa phương.

Các hoạt động gồm: tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; trao giấy chứng nhận kết hôn trong chương trình “Hạnh phúc ngày thứ Bảy”; tư vấn, trợ giúp pháp lý miễn phí, quan tâm các nhóm dễ bị tổn thương, yếu thế; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp cận thông tin, bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công…

Tại hội nghị, lãnh đạo phường đề nghị các tổ dân phố đưa việc hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam thành công việc thường xuyên, liên tục trong hoạt động của chính quyền và đời sống xã hội. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực thi pháp luật; công khai quy trình, thủ tục hành chính để người dân thuận tiện giám sát, đánh giá.

Các đại biểu cũng được tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin năm 2026, góp phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở cho 10 tập thể và 10 cá nhân.