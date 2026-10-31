Phường An Khê tổ chức trợ giúp pháp lý miễn phí và trao Giấy chứng nhận kết hôn'Ngày thứ 7 hạnh phúc' cho người dân
Sáng ngày 31-10, nhân Ngày Pháp luật Nước CHXHCN Việt Nam 9-11, UBND phường An Khê (TP Đà Nẵng) đã tổ chức “Ngày thứ 7 hạnh phúc”, trao Giấy chứng nhận kết hôn cho 7 cặp vợ chồng trên địa bàn phường.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Trương Thanh Toàn cho biết, việc trao Giấy chứng nhận kết hôn nhằm tôn vinh giá trị hôn nhân và gia đình; thể hiện quyết tâm của chính quyền phường An Khê là “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”, vừa khẳng định tính hợp pháp của quan hệ hôn nhân và thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Hôn nhân và gia đình, trách nhiệm của vợ chồng trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
*-Sáng cùng ngày, UBND phường An Khê, Trung tâm Trợ giúp pháp lý TP Đà Nẵng, Viện KSND KV3, Công an phường An Khê đã tổ chức buổi trợ giúp pháp lý miễn phí, tư vấn, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính cho nhân dân.
PHƯƠNG KIẾM
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phuong-an-khe-to-chuc-tro-giup-phap-ly-mien-phi-va-trao-giay-chung-nhan-ket-honngay-thu-7-hanh-phuc-cho-nguoi-dan-post360271.html